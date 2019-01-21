Vali Çağatay'dan Kaymakam Özkan'a Ziyaret
19 dakika önce
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.
Bitlis
Valisi Oktay Çağatay
, Tatvan
Kaymakamı Mehmet Ali Özkan
'ı ziyaret etti.
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak üzere Tatvan'a gelen Vali Oktay Çağatay, Kaymakam Mehmet Ali Özkan
'la bir araya geldi. Kaymakam Özkan ve kurum amirleri tarafından kaymakamlık bahçesinde karşılanan Vali Çağatay, daha sonra Kaymakam Özkan ile bir süre görüşerek ilçe ile ilgili bilgi aldı.
İlçe ve ilçedeki çalışmalarla ilgili Vali Çağatay'ı bilgilendiren Kaymakam Mehmet Ali Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaymakamlık
ziyaretinde Vali Çağatay'a Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Denetimli Serbestlik Müdürü Soydan Çetinkaya
ve kurum amirleri eşlik etti. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:30 Kaynak: İHA
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