Vali Çakır, 'çalışan gazeteciler' gününü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Çakır, 'çalışan gazeteciler' gününü kutladı - Son Dakika

Vali Çakır, 'çalışan gazeteciler' gününü kutladı

6 saat önce

Yozgat Valisi Kadir Çakır, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla görev yapan ulusal basın ve yerel basın çalışanları ile bir araya geldi.

Vali Çakır, 'çalışan gazeteciler' gününü kutladı, System.String[]

Yozgat Valisi Kadir Çakır, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla görev yapan ulusal basın ve yerel basın çalışanları ile bir araya geldi.


İl Özel İdaresi Misafirhanesinde basın mensuplarıyla buluşan Vali Çakır, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak başarı dileklerinde bulundu.


Yozgat'ta basın mensuplarının özveriyle çalıştığını söyleyen Vali Çakır, "Sizler emeğinizi karda, kışta, soğukta, sıcakta esirgemeden görevinizi yapan insanlarsınız. Hepinizin gününü ayrı ayrı kutluyorum. Sizler bir anlamda bizim elimiz, ayağımız, kulağımızsınız. Eleştirilerinize her zaman açığız, bunu samimi bir şekilde söylüyorum. Hepimizin yapıcı olması lazım. Sonuçta idare dediğimiz şey birkaç kişinin yapacağı şey değil. Bu ne kadar geniş kitlelere yayılırsa o kadar sorun çözümlü odaklı olur. Bunlarda en etkin kesimlerden biri de sizlersiniz. Tabi sadece eleştirerek değil çözüm getirerek te bazen bu sorumluluğu almanız lazım" dedi. - YOZGAT

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Nurullah Çakır, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:37 Kaynak: İHA
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