Vali Çetin Oktay Kaldırım, mevsimlik işçilerle fındık topladı - Son Dakika

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile eşi Berihan Kaldırım, Kocaali ilçesinde mevsimlik işçilerle fındık topladı.

Kaldırım, fındık işçilerinin yoğun olduğu Kocaali ilçesini ziyaret etti.

Burada bir fındık bahçesine giden Kaldırım, eşi Berihan Kaldırım ile Diyarbakır, Batman, Mardin ve Adana'dan gelip fındık hasadı gerçekleştiren mevsimlik tarım işçileriyle fındık topladı.

İşçilerle bir süre sohbet edip kolaylıklar dileyen Vali Kaldırım, fındık sezonunun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Vali Kaldırım, buradaki temaslarının ardından 1995 yılında Van'ın Özalp ilçesinde şehit olan Jandarma Teğmen Sebahattin Şanlı'nın ailesini ziyaret ederek şehidin annesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti.

Gümüşoluk Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret eden Kaldırım, vatandaşların talep ve sorunlarını da dinledi.

Kaldırım'a ziyaretlerinde, Kocaali Kaymakamı Emre Nebioğlu, Belediye Başkanı Ahmet Acar, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Mansur Saldıran ve Gümüşoluk Mahalle muhtarı Bilal Hazar da eşlik etti.