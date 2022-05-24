Vali Çiçek, Develi ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Vali Çiçek, Develi ilçesinde ziyaretlerde bulundu

24.05.2022 17:58
Vali Çiçek, Develi ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Develi ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Develi ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Develi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çiçek, kaymakamlık binasını ziyaret ederek kurum amirleriyle tanıştı.

Daha sonra Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret eden Çiçek, Develi Belediyesi Mustafa Aksu Kültür Merkezi'nde muhtarlarla bir araya gelerek, taleplerini dinledi.

Çiçek, Tarihi Yukarı Develi Mahallesi ile Develi Belediyesi tarafından yaptırılan Çanakkale Şehitleri Anıt Parkı ve Çamlık Mesire Alanı'nı gezerek bilgi aldı.

Daha sonra ilçede faaliyet gösteren bir işletmeyi ziyaret eden Çiçek, "Develi'de binlerce hemşerimize ekmek kapısı olmuş Saray Halı gibi bir işletmeyi kuran Necati amcamıza hayırlı uzun ömürler diliyorum. Rabbim kendisinden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Çiçek, son olarak tarihi Develi Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile bir araya geldi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Çiçek, Develi ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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