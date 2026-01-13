Vali Çiçek, Kayseri\'de Ev Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; ev ziyaretlerinde bulunarak, vatandaşlarım talep ve beklentilerini dinledi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; Talas ilçesinde ev ziyaretleri yaparak, vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde vatandaşların taleplerini ve beklentilerini dinleyen Vali Çiçek; " Bugün mesai sonrası Talas ilçemizde hane ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarımızla bir araya geldik, gönüllere dokunan sohbetler ettik, talepleri dinledik, muhabbeti paylaştık." dedi

Vali Çiçek ziyaretlerin sonunda; "Her zaman milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ