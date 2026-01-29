Vali Çiçek, Komutan ve Bakan Yardımcısını Ağırladı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan'ı makamında ağırladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında kentte yürütülen çalışmalar ve sürdürülen projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çiçek, nazik ziyaretlerinden dolayı Tokel ile Ayhan'a teşekkür etti.