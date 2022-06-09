Vali Çiçek, Yamula Barajı'nda balık çiftliğini ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Çiçek, Yamula Barajı'nda balık çiftliğini ziyaret etti

09.06.2022 16:05
Vali Çiçek, Yamula Barajı'nda balık çiftliğini ziyaret etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yamula Barajı'ndaki balık işletmesinde incelemelerde bulundu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yamula Barajı'ndaki balık işletmesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çiçek, işletmeyi inceledi, balıklara yem verdi, balıkçı teknesiyle gölde tur attı.

Çiçek, yaptığı açıklamada, kuluçka yavru alabalık üretiminde yüzde 35-40'la Kayseri'nin Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirtti.

Çiçek, "Bu muhteşem bir şey. Türkiye'nin diğer bölgelerine, Avrupa ve Rusya'ya alabalık ve Türk somonu buradan gönderiliyor. Kayseri için ciddi bir katma değer oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Baraj gölü kıyısında sahada milyonlarca yıllık fosil kalıntıları bulunduğuna da dikkati çeken Çiçek, valilik olarak bu alandaki çalışmalara sonuna kadar destek vereceklerini kaydetti.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç da katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Çiçek, Yamula Barajı'nda balık çiftliğini ziyaret etti - Son Dakika

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