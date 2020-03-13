Vali Çiftci köylerde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Çiftci köylerde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Çiftci köylerde incelemelerde bulundu

6 saat önce

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Sungurlu'ya bağlı Turgutlu, Terzili ve Güvendik Köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Çiftci köylerde incelemelerde bulundu, System.String[]

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Sungurlu'ya bağlı Turgutlu, Terzili ve Güvendik Köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Vali Mustafa Çiftçi ilk olarak Turgutlu Köyünü ziyaret ederek eski köy okulunun bulunduğu ağaçlandırma yapılacak alana fidan dikti. Vali Çiftçi daha sonra Terzili Köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir süre sohbet edip sorun ve taleplerini dinledi.


Vali Çiftçi son olarak Güvendik Köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir süre sohbet edip sorun ve taleplerini dinledi.


Vali Çiftçi'ye Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sedat Özmen, Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, İl Genel Meclisi üyeleri eşlik etti. - ÇORUM

Turgutlu, Sungurlu, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Komşusunun kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 31 yıl hapis cezası verildi
Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak

Son Dakika Haberleri
01:12 - Berlin'de Cuma namazı toplu halde kılınmadı
01:03 SEFAKÖY'DE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI
01:00 - Kosova camilerinde 'korona virüsü' hutbesi
00:53 Diyarbakır'da kaza: 5 yaralı
00:51 9 Avrupa ülkesinden yolcu girişleri hudut kapılarında durduruldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 01:16:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Çiftci köylerde incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]