Vali Dağlı'dan Başkan Çam'a geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Dağlı'dan Başkan Çam'a geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika

Vali Dağlı'dan Başkan Çam'a geçmiş olsun ziyareti

6 saat önce

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, ameliyat olan Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam'ı evinde ziyaret etti.

Vali Dağlı'dan Başkan Çam'a geçmiş olsun ziyareti, System.String[]

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, ameliyat olan Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam'ı evinde ziyaret etti.


Ziyarete, Vali Dağlı'nın yanı sıra, Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin, Jandarma Komutanı Kurmay Albay Mustafa Çetinkaya, Yığılca Belediye Başkanvekili Turgut Ilgın, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Tahir Kuşcu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aldırmaz da katıldı.

Başkan Çam, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok şükür, sağlık durumum gayet iyi. Kısa bir zamanda toparlanıp, tekrar işimizin başında olacağız." dedi.

Zülkif Dağlı, Rasim Çam, Yığılca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:28 Kaynak: AA
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