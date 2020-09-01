Vali Dağlı Ladik ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Vali Dağlı Ladik ilçesini ziyaret etti

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Ladik ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Ladik ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ladik ilçesine gelişinde Hükümet Konağı önünde protokol üyeleri tarafından karşılanan Dağlı, Kaymakam Sedat Sezik'ten yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakamlığa ait Alibey Konağı Kültürevi'nde incelemelerde bulunan Vali Dağlı daha sonra Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'i makamında ziyaret etti. Özel, Ladik'te yapılan çalışma ve projelerle ilgili Vali Dağlı'ya bilgi verdi. Belediye Başkanı Özel, ziyaret anısına Vali Zülkif Dağlı'ya içinde Ladik yöresel ürünlerinin olduğu sepet hediye etti. Ambarköy Açık Hava Müzesi'ni ziyaret eden Vali Dağlı, daha sonra Akçansa Çimento Fabrikası, Akdağ Su Fabrikası, Ladik Hamamayağı kaplıca tesislerini gezdi. Vali Dağlı'ya ziyaretlerinde Kaymakam Sezik ve Belediye Başkanı Özel de eşlik etti.

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