Vali Dağlı: "Öğrencilerin sanayi ile hareket edebilme kabiliyeti geliştirilmeli" - Son Dakika

Vali Dağlı: "Öğrencilerin sanayi ile hareket edebilme kabiliyeti geliştirilmeli"

30.12.2020 16:48
Vali Dağlı:

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, meslek liseleri, teknik liseler, meslek yüksekokulları ve mühendislik fakültelerinin etkinliğinin artırılarak, buralarda okuyan öğrencilerin sanayi ile hareket edebilme kabiliyetinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, meslek liseleri, teknik liseler, meslek yüksekokulları ve mühendislik fakültelerinin etkinliğinin artırılarak, buralarda okuyan öğrencilerin sanayi ile hareket edebilme kabiliyetinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Samsun Kamu Üniversite Sanayi İş birliği Planlama ve Geliştirme Kurulu (KÜSİ) 2020 Yılı Değerlendirme Toplantısı Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının gündeminde yer alan; Samsun sanayisinin geliştirilmesine yönelik güçlü ve zayıf yönlerin belirlenerek risk analizinin yapılması ve kontrol faaliyetlerinin geliştirilmesi, mikro ölçekli firmaların KOBİ olma yolunda yaşadıkları sorunlar, Samsun ekonomisinin lokomotifi konumunda yer alan sektörlerin sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri değerlendirildi.

" Merkez OSB'de öğrenciler için çalışma atölyesi oluşturulacak"

Toplantının açış konuşmasını yapan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Nitelikli istihdam sorununun ülkemiz için olduğu gibi ilimiz içinde bir sorun teşkil ettiğini, bu sorunun çözümüne yönelik ilimizde bulunan meslek liseleri, teknik liseler, meslek yüksekokulları ve mühendislik fakültelerinin etkinliğinin artırılarak, buralarda okuyan öğrencilerin ilimiz sanayisi ile hareket edebilme kabiliyeti geliştirilmelidir. Bu kapsamda yürüttüğümüz bir çalışmamız bulunmakta olup, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile yürütülen bu çalışma kapsamında Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi(OSB) içerisinde bir çalışma atölyesi oluşturulması planlanmaktadır. Oluşturulacak olan bu atölyede iki hedef kitle bulunmaktadır. Birincisi OSB içerisinde mevcut olan sanayi tesislerinde çalışmakta olanların bu atölyelerde yer alacak olan son sistem makinalarla tanışmaları sağlanacak ve bu tecrübelerini kendi işyerlerine taşımalarına aracılık edilecektir. Bir diğer hedef kitle olan meslek liseleri, meslek yüksekokulları ve mühendislik fakültesinde okuyan öğrencilerimiz de buradaki imkanlardan faydalanacak olup, makinaların başında etkin olarak eğitimlerini sürdüreceklerdir. Bu öğrencilerimize görmüş oldukları eğitim sonrasında mesleki yeterlilik belgesi verilecektir. Ayrıca staj yapmak isteyen öğrenciler de yine bu tesisten faydalanabilecektir. Merkez OSB içerisinde yer alacak bu tesiste gerçekleştirilecek olan bu faaliyetler kapsamında İŞKUR, KOSGEB, OKA, TSE'nin de sürece dahil edilmesi planlanmaktadır. Bu konuda ki çalışmalarımız OKA ile beraber devam etmekte olup yüzde 95 oranında olgunlaşmıştır ve yılbaşından sonra OKA tarafından bu projemiz tamamlanacaktır" dedi.

Toplantıda, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, üniversitelerin ilgili fakülte ve meslek yüksekokulları, Samsun Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü, Samsun TEKNOPARK, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, KOSGEB, MEDİKÜM, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve üst düzey temsilcileri, Samsun'da bulunan organize sanayi bölgeleri müdürleri, ticaret ve sanayi odaları ile sanayi kuruluşlarından yetkililer yer aldı. - SAMSUN

Vali Dağlı: Öğrencilerin sanayi ile hareket edebilme kabiliyeti geliştirilmeli

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Zülkif Dağlı, Samsun, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Dağlı: 'Öğrencilerin sanayi ile hareket edebilme kabiliyeti geliştirilmeli' - Son Dakika


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