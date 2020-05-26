Vali Demirtaş'tan çiftçilere "geçmiş olsun" ziyareti - Son Dakika

Vali Demirtaş'tan çiftçilere "geçmiş olsun" ziyareti

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, geçtiğimiz günlerde Kozan ilçesinde meydana gelen şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gören tarım alanlarını yerinde inceleyip çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vali Demirtaş'tan çiftçilere

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, geçtiğimiz günlerde Kozan ilçesinde meydana gelen şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gören tarım alanlarını yerinde inceleyip çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.


Vali Mahmut Demirtaş, ilçeye bağlı Dikilitaş Mahallesinde rüzgardan zarar gören tarım alanlarını inceledi. Vali Demirtaş'a buradaki ziyaretinde Adana İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Gürkan Yaşar, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan ile Dikilitaş Mahallesi Muhtarı Abdullah Çetin eşlik ettiler.


Dikilitaş Mahalle Muhtarı Abdullah Çetin ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan zarar gören tarım alanları hakkında Vali Mahmut Demirtaş ve beraberindeki heyete bilgi verdiler.


Vali Demirtaş yine bölgede gerçekleşen buğday hasadı hakkında da bilgi aldı. Vali Demirtaş rüzgardan zarar gören çiftçilere de geçmiş olsun dileğinde bulunarak zarar gören alanları tek tek not aldı.


Dikilitaş Mahalle Muhtarı Abdullah Çetin ve köy halkı Vali Mahmut Demirtaş ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler. - ADANA

Mahmut Demirtaş, Kozan, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 05:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Demirtaş'tan çiftçilere 'geçmiş olsun' ziyareti - Son Dakika Ekonomi

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