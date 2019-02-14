Son Dakika Haberleri: Vali Demirtaş'tan Okul İnşaatlarında İnceleme

Vali Demirtaş'tan Okul İnşaatlarında İnceleme

2 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, eğitim yuvalarının daha modern bir yapıya kavuşması, eğitimdeki başarı çıtasının yükseklere taşınması için azami gayreti gösterdiklerini söyledi.

Vali Demirtaş'tan Okul İnşaatlarında İnceleme, System.String[]
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, eğitim yuvalarının daha modern bir yapıya kavuşması, eğitimdeki başarı çıtasının yükseklere taşınması için azami gayreti gösterdiklerini söyledi.

Vali Demirtaş, tarihi Adana Fen Lisesi bünyesinde yapım çalışmaları devam eden 24 derslikli ek okul binası ile 200 kişilik kız ve erkek öğrenci yurdunda ve Yüreğir ilçesinde yapımına başlanan 28 derslikli ilkokulun inşaat alanında incelemelerde bulundu.

İnşaat alanlarında yapılan çalışmalar ve gelinen aşamalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Demirtaş, Adana'nın eğitimdeki kalitesini arttırmak, çocukların daha iyi ortamlarda eğitim görmelerini sağlamak için çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini dile getirdi. Bu hususta herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Vali Demirtaş, "Eğitim yatırımları ülkelerin geleceğine yapılan yatırımlardır. Devletimiz bu gerçekten hareketle son yıllarda eğitime çok ciddi yatırımlar gerçekleştirmektedir. Bizler de Devletimizin destekleriyle ilimizdeki eğitim yuvalarının daha modern bir yapıya kavuşması, eğitimdeki başarı çıtasının yükseklere taşınması için azami gayreti gösteriyoruz" dedi.

Yapılan çeşitli değerlendirmelerin ve incelemelerin ardından Vali Demirtaş, inşaat alanlarından ayrıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:49 Kaynak: İHA

Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel
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