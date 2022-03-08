Nehirde 13 gün sonra cansız bedeni bulunan Yağmur, toprağa verildi - Son Dakika
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Nehirde 13 gün sonra cansız bedeni bulunan Yağmur, toprağa verildi

08.03.2022 16:37

MUŞ'ta nehre düşüp 13 gün sonra cansız bedeni bulunan lise öğrencisi Yağmur Özkan (17) toprağa verildi.

MUŞ'ta nehre düşüp 13 gün sonra cansız bedeni bulunan lise öğrencisi Yağmur Özkan (17) toprağa verildi. Aileyi ziyaret edip taziyede bulunan Vali İlker Gündüzöz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başsağlığı dileğini de iletti.

İMKB Lisesi öğrencisi Yağmur Özkan, 22 Şubat akşamı Sütlüce Mahallesi'ndeki köprüden Karasu Nehri'ne düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, arama çalışması başlattı. 13 gün sonra Yağmur'dan kötü haber geldi. Dün akşam saatlerinde nehre düştüğü noktaya 15 kilometre mesafede Yağmur Özkan'ın cansız bedeni bulundu.

Muş Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Yağmur Özkan'ın cenazesi, Son Durak Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Özkan, şehir mezarlığında toprağa verildi.Muş Valisi İlker Gündüzöz, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ile birlikte aileye taziye ziyaretinde bulundu. Gündüzöz, Yağmur'un babası Necmettin Özkan ile diğer aile bireylerine başsağlığı dileğinde bulundu.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başsağlığı dileklerini de aileye ileten Vali Gündüzöz, "Emniyetimiz, jandarmamız, AFAD ekiplerimiz, hepimiz gayret gösterdik, koordine ettik. Keşke olmasaydı ama Allah rahmet eylesin. Allah mekanını cennet eylesin. Çok şükür bulundu ve mezarı belli. Dini vecibemizi yerine getirebildik" dedi.

Necmettin Özkan ise Vali Gündüzöz ile beraberindeki heyete ve ilk günden bu yana kızı için çalışma yürüten, emeği geçen herkese teşekkür etti.


Nehirde 13 gün sonra cansız bedeni bulunan Yağmur, toprağa verildi
Nehirde 13 gün sonra cansız bedeni bulunan Yağmur, toprağa verildi
Nehirde 13 gün sonra cansız bedeni bulunan Yağmur, toprağa verildi
Nehirde 13 gün sonra cansız bedeni bulunan Yağmur, toprağa verildi
Nehirde 13 gün sonra cansız bedeni bulunan Yağmur, toprağa verildi
Nehirde 13 gün sonra cansız bedeni bulunan Yağmur, toprağa verildi
Nehirde 13 gün sonra cansız bedeni bulunan Yağmur, toprağa verildi
Nehirde 13 gün sonra cansız bedeni bulunan Yağmur, toprağa verildi
Nehirde 13 gün sonra cansız bedeni bulunan Yağmur, toprağa verildi
Nehirde 13 gün sonra cansız bedeni bulunan Yağmur, toprağa verildi
Nehirde 13 gün sonra cansız bedeni bulunan Yağmur, toprağa verildi
Nehirde 13 gün sonra cansız bedeni bulunan Yağmur, toprağa verildi
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Süleyman Soylu, İlker Gündüzöz, Lise, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nehirde 13 gün sonra cansız bedeni bulunan Yağmur, toprağa verildi - Son Dakika


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