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Vali Deniz, Müftülük personelini ağırladı

1 saat önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz, 01-07 Ekim tarihlerinde kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle İl Müftü Vekili Ramazan Arba ve müftülük personelini makamında kabul etti.

Vali Deniz, Müftülük personelini ağırladı, System.String[]

Manisa Valisi Ahmet Deniz, 01-07 Ekim tarihlerinde kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle İl Müftü Vekili Ramazan Arba ve müftülük personelini makamında kabul etti.


Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl 'Cami ve Hayat' temasının belirlendiğini ifade eden Vali Deniz, "Medeniyet, tarih ve sanatı içerisinde barındıran camilerimiz aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin, sevginin, bilginin ve paylaşmanın yeridir. Herkesin iyilik ve güzellikleri hatırladığı ve huzur bulduğu camilerimiz, toplumumuzun ve hayatımızın en önemli alanlarıdır. Din görevlilerimiz de İslamiyet'i anlatarak halka ışık tutan, iyiye ve doğruya yönlendiren ve örnek olan kişilerdir. Yaptıkları görevin maneviyatı yüksektir. Bu kutsal görevi yerine getirine tüm görevlilerin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutluyorum" dedi. - MANİSA

Manisa, Müftü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:41 Kaynak: İHA
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