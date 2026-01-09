Vali Doğan\'ın Yılın Kareleri Oylamasına Katılımı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Doğan, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafına oy veren Doğan, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesini seçti.

Doğan, "Haber"de Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor"da Arpad Kurucz'in "Sevgi koridoru" fotoğraflarını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Seyit Konyalı'nın "Desenli" fotoğrafını seçen Doğan, "Günlük Hayat" kategorisinde de Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" isimli karesine oy verdi.

Doğan, geçen yılın farklı krizlerle geçtiğini belirterek, yeni yılın ülkeye ve millete hayırlar getirmesini diledi.

İsrail'in Gazze'deki zulmüne değinen Doğan, şunları kaydetti:

"Bazı kulaklar işitmedi, bazı gözler de görmedi. Millet olarak Gazze ve Filistin'in yanında olduğumuzu her zaman ifade ettik. Büyüyen ve gelişen Türkiye var. Bölgesinde güçlenen ve güçlendikçe de dostlarına güven veren, düşmanlarını da tedirgin eden Türkiye var. Bu bizim gurur kaynağımız. Büyüyerek yolumuza devam ediyoruz. 2026'da da inşallah Türkiye hem ekonomik hem sosyal hem kültürel anlamda büyümesine devam edecek. Bu coğrafyada var olmaya devam edeceğiz. Milletimizin huzuru, devletimizin bekası, vatan için çalışmaya, gayret göstermeye devam edeceğiz."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.