Vali Doruk'tan "Bir Battaniye Biz Küçüklerden Bir Masal da Siz Büyüklerden" projesine destek - Son Dakika

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Ardanuç Anaokulu koordinatörlüğünde hayata geçirilen "Bir Battaniye Biz Küçüklerden Bir Masal da Siz Büyüklerden" adlı e-twinning projeleri hakkında bilgi aldı.

Vali Doruk, Ardanuç Anaokulu Müdürü Eğlem Güven ve Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğretmeni Nagihan Doğan'ı makamında kabul etti.

Güven ve Doğan ziyarette, Vali Doruk'a "Bir Battaniye Biz Küçüklerden Bir Masal da Siz Büyüklerden" adlı e-twinning projesi hakkında bilgi vererek destek istedi.

Ardanuç Anaokulu Müdürü Eğlem Güven, "Hayata geçirdiğimiz projeyle salgın döneminde yaşlı bakım evlerinde ve yakın çevrede yaşayan büyüklerimizin kendilerini yalnız hissetmemeleri, öğrencilerin büyüklerine karşı olan sevgi ve saygılarını korumak, büyüklerimizin de çocuklara olan sevgilerini masallar aracılığıyla aktarmalarını amaçlıyoruz." dedi.

Proje kapsamında öğrenciler ile veliler tarafından örülen battaniyelerin büyüklere hediye edileceğini belirten Güven, projeye destek olmak isteyenlerin battaniye örerek veya satın alarak katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Vali Doruk, Valilik olarak projeye her türlü desteği vereceğini söyledi.

Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar da hazır bulundu.