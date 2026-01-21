Vali Dr. Erdinç Yılmaz\'ın ilk mesajı Eskişehir\'e hizmet oldu

Son yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valisi olarak atanan ve bugün görevine başlayan Dr. Erdinç Yılmaz, "Başarılı olmak için elimden gelen bütün gayreti göstereceğim. Hep halkımızın, vatandaşımızın yanında olacağız. Kapımız vatandaşa hep açık ve ulaşılabilir olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 19 ile yeni vali atandı, 7 ilin mevcut valisi ise Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirildi. Eskişehir Valisi olarak görev yapan Hüseyin Aksoy'un Mülkiye Başmüfettişi olarak atanmasının ardından yerine Dr. Erdinç Yılmaz geldi. Bugün görevine başlayan Vali Yılmaz'ı il protokolü ve vatandaşlar valilik binasının önünde karşıladı. Çocukların ve vatandaşların çiçekler ile karşıladığı Yılmaz, makam odasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Kapımız vatandaşa hep açık ve ulaşılabilir olacak"

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın tensipleri ile şehirler diyarı yiğit Osmaniyemiz'den, kurtuluşun ve kuruluşun simgesi Türkiye'mizin en güzide şehirlerinden Eskişehirimize bugün başlamanın mutluluğunu ve heyecanı yaşıyorum. Biliyorsunuz, Eskişehir'e yabancı biri değilim. Daha önce 4 yıl Sivrihisar Kaymakamlığı, 2 yıl Tepebaşı Kaymakamlığında görev yaptım. Allah bana valiliği de Eskişehir'imizden nasip etti. Eskişehir Tepebaşı Kaymakamı iken, 10 Haziran 2020 tarihli Valiler Kararnamesi ile Osmaniye'mize vali olarak atandım. 7 Ocak 2026 Valiler Kararnamesi ile de Eskişehirimize vali olarak atandım. Allah mahcup etmesin. Altı yıla yakın Osmaniye'mize hizmet ettikten sonra, Eskişehirimizde yeni bir heyecanla, yeni bir azimle Eskişehirimize hizmet edeceğiz. Hizmette bütün arkadaşlarımla beraber başarı hepimizin başarısı, başarısızlık da bütün çalışma ekibimle birlikte bizim başarısızlığımız olacak. Başarılı olmak için elimden gelen bütün gayreti göstereceğim. Hep halkımızın, vatandaşımızın yanında olacağız. Kapımız vatandaşa hep açık ve ulaşılabilir olacak. Kimsesizlerin kimsesi olmaya hep gayret gösterdim, burada da gayret göstereceğim" dedi.

"Basınımızın bize desteği her zaman çok kıymetli olacak"

Vali Yılmaz, basın mensupları ile de yakından çalışmaya gayret göstereceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bilgi çağının ötesini yaşadığımız bu çağımızda, bilginin doğru ve zamanında aktarılması çok önemli. Basınımızın bize desteği her zaman çok kıymetli olacak. Osmaniye'mizde bütün basın çalışanlarımızla da olağanüstü bir koordinasyon içinde çalıştık. İnşallah burada da en iyi şekilde, daha iyisini yapmaya gayret göstereceğim." - ESKİŞEHİR