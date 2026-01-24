Vali Duru\'dan Özel Bireylere Destek

Aksaray Valisi Murat Duru ve eşi Elif Duru, Aksaray Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ni ziyaret etti.

Vali Duru ve beraberindekiler, ziyaret kapsamında merkezde kalan özel bireylerle bir araya geldi.

Merkezde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Duru, gazetecilere, devletin sosyal devlet anlayışı çerçevesinde her zaman özel bireylerin yanında olduğunu söyledi.

Sevgi, dayanışma ve anlayışla engellerin aşılabileceğini belirten Duru, "Merkezde sunulan eğitim ve mesleki faaliyetler büyük önem taşıyor. Merkezimiz, sosyal devlet anlayışının somut ve kıymetli bir örneği. Arkadaşlarımızla bir araya gelerek onlarla dertleştik. Allah onlardan razı olsun. Biz her zaman arkadaşlarımızın yanındayız." diye konuştu.