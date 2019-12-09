Son Dakika Haberleri: Vali Erin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Vali Erin, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Vali Erin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

7 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Erin, haber, yaşam ve spor kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Vali Erin, haberde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşamda Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", sporda ise Mustafa Yalçın'ın Fransa- Türkiye maçında çektiği "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Erin, oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Seçim yapmakta zorlandığını anlatan Erin, şunları kaydetti:

"Fotoğraflardan birinin Harran'da çekilmesi nedeniyle, milliyetçilik yaptık ve onu seçtik. Barış Pınarı Harekatı ile güvenli hale getirilen Suriye'nin normale döndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Şanlıurfa Valiliği olarak gerekli her türlü desteği oradaki kurum ve kuruluşlara veriyoruz. Suriye'deki yıkımı temsil etmesi nedeniyle de diğer fotoğrafı seçmiş olduk. Bir diğeri de milli takımımızın, Türkiye'nin mazlum ve mağdurun yanındaki sesine itiraz eden ve buna muhalefet gösteren zihniyete karşı ayakta duruşu sergileyen asker selamını simgeleyen fotoğraf."

Vali Erin, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Şanlıurfa, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:08 Kaynak: AA
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