Son Dakika Haberleri: Vali Erin mülteci aileleri kabul etti
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Vali Erin mülteci aileleri kabul etti

1 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü münasebetiyle Valiliği ziyaret eden İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Sorgun ve beraberindeki mülteci aileleri makamında kabul etti.

Vali Erin mülteci aileleri kabul etti, System.String[]
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü münasebetiyle Valiliği ziyaret eden İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Sorgun ve beraberindeki mülteci aileleri makamında kabul etti.

Şanlıurfa'da yaşayan Iraklı, Afgan ve Suriyeli birer ailenin katıldığı ziyarette konuşan Vali Erin, "Bugüne kadar sadece Suriyeli değil, komşu ülkelerde yaşayan mağdur ailelere de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hamiliğe devam edeceğiz. Allah rızası için gereken ne ise onu yapmaya devam edeceğiz. Kim ne derse desin, bizler kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye Allah rızası için devam edeceğiz. Elimizden ne geliyorsa sizler için yapmaya devam edeceğiz. Allah acılarınızı hafifletsin, sıkıntılarınızı gidersin. Sizden tek ricamız, bizlere, Cumhurbaşkanımıza, Türkiye Cumhuriyetine dua etmenizdir" dedi.

Vali Erin'in konuşmasının ardından Iraklı Türkmen, Afgan ve Suriyeli mülteci aileler, yaşadıkları sıkıntıları ve taleplerini aktararak, yardım ve desteklerinden dolayı Türkiye'ye ve Şanlıurfalılara teşekkür ettiler.

Ailelerle sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Vali Erin, Iraklı Türkmen ailenin iki kızının eğitimine devam etmesi için yatılı okula kayıtlarının yapılması, ailelerin maddi taleplerinin de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile diğer yardım kuruluşlarınca temin edilmesi talimatını verdi.

Ziyaret, Vali Erin'in ailelerle birlikte gelen çocuklara oyuncak hediye etmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:37 Kaynak: İHA
20 haziran, şanlıurfa, mülteci, er, Yaşam
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