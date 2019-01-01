Vali Erin, Yılbaşını Sınırın Sıfır Noktasında Askerlerle Karşıladı
1 saat önce
– ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, Suriye'nin Telabyad kasabası karşısındaki Akçakale sınırında görevli askerlerle girdi.
– ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin
, Suriye
'nin Telabyad kasabası karşısındaki Akçakale
sınırında görevli askerlerle girdi.
Vali Abdullah Erin beraberinde İl Jandarma
Komutanı ve İl Emniyet Müdürü ile geldiği Akçakale'de İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek burada görevli askerlere baklava ikram etti. Daha sonra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü
'nü ziyaret eden heyet buradan 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nı ziyaret ederek askerlerin yeni yılını kutladı. Askerlere seslenen Vali Erin, "Burada çok kutsal bir görevi yerine getiriyorsunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.
Vali Erin ve beraberindekiler daha sonra sınırın sıfır noktasındaki Şehit Er Emrah
Çalkın Hudut Karakolu
'na geçerek yeni yılı buradaki askerlerle beraber karşıladı.
- Akçakaleşanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:35 Kaynak: DHA
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