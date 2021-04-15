Vali Erkaya Yırık: "Besi OSB, bölgenin tam bir entegre üretim merkezi haline gelmesine vesile olacak" - Son Dakika

Vali Erkaya Yırık: "Besi OSB, bölgenin tam bir entegre üretim merkezi haline gelmesine vesile olacak"

15.04.2021 15:46
Vali Erkaya Yırık:

Kurulum ve altyapı çalışmaları devam eden Elazığ Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (Besi OSB) tamamlanması ile birlikte sektörüne değer katacağını belirten Vali Erkaya Yırık,Besi OSB'nin bölgenin tam bir entegre üretim merkezi haline gelmesine vesile olacağını aktardı.

Kurulum ve altyapı çalışmaları devam eden Elazığ Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (Besi OSB) tamamlanması ile birlikte sektörüne değer katacağını belirten Vali Erkaya Yırık,Besi OSB'nin bölgenin tam bir entegre üretim merkezi haline gelmesine vesile olacağını aktardı.

Vali Erkaya Yırık, kurulum çalışmaları süren Besi OSB ile ilgili detaylı bilgilendirmede bulundu.

Kentin tarihi süreç içerisinde hayvancılık ve besicilikte bölgenin en önemli illerinden biri olarak bugüne kadar geldiğine dikkat çeken Vali Erkaya Yırık,"Kentin bu potansiyelinin güçlü altyapılarla desteklenmesi ve sektörün bölgede çekim merkezi haline gelmesi için Elazığ Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) OSB fikri 2018 yılında Elazığ'da oluşmaya başlamış. Valiliğimiz öncülüğünde, Elazığ Belediyesi, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ve Elazığ Ticaret Borsası işbirliğinde İl Tarım Müdürlüğü, sektör temsilcileri ve tüm paydaşlarla uzun süren istişare ve ön hazırlıklar devam etmiştir. Yer tespitinin yapılması ve Tarım Bakanlığı'na gerekli müracatların yapılarak kurulum çalışmaları ve ÇED süreci iki yıllık bir sürecin ardından Tarım Bakanlığınca 2021 yılında onaylanmıştır. Elazığ TSO hizmet binası içerisinde Bölge Müdürlüğü ihtisas edilerek, daha önce Elazığ TSO'da görev yapmış, Besiciliğe hali hazırda devam eden ve sektörün içerisinden gelen Alper Kılbitmez Bölge Müdürü olarak atanmıştır. OSB'de 50-100-150-250-300-500 baş kapasiteli işletmeler planlanmıştır. Toplam 10 bin baş kapasiteli OSB içerisinde Biyogaz Üretim Tesisi, Yem Üretim Tesisi, Gübre Üretim Tesisi, Acil Kesim Ünitesi, Kojenerasyon, İdari Merkez Binası, Açık Otopark, Akaryakıt istasyonu, Hayvan Park alanı, Yeşil alanlar, Toplantı Salonu, Yemekhane ve Veteriner Bakım Hastanesi şeklinde planlanmıştır"dedi.

"İstihdamın bin kişiden fazla olması öngörülüyor"

Besi OSB'nin 10 bin baş kapasiteli olarak planlandığını anımsatan Vali Yırık,"Bin istihdam öngörülmektedir. Ancak OSB entegre tesisleri olan Gübre, Yem, Biyogaz ve 60 dönümlük bir alanda kurulacak olan sera ile birlikte istihdam sayısının hedeflenen bin kişiden daha fazla olması öngörülmektedir.Besi OSB halen şehrin muhtelif yerlerinde kümelenmiş olan ve bir çoğu da dağınık halde bulunan besi ahırlarını tek bir lokasyon içerisinde bir araya getirecektir. Bu proje ile sektörün kurumsal kapasite artımı ve modern yapılanma süreci büyük ölçüde değişim yaşayacak ve sektör yeni bir gelişim süreci içerisine girecektir. Dağınık halde bulunan ahırların toplanması ile birlikte başta atıkların değerlendirilmesi mümkün olacak ve bölgede yer alan tüm işletmeler de OSB altyapı imkanlarından istifade ederek sürdürülebilir bir büyüme sürecine girecektir.Kaba ve Slajlık yem temini, lojistik ve veterinerlik hizmetleri, kendi enerjisini üreten, gübre ve yem tesisi olan Türkiye'de örnek bir OSB planlanmıştır. Hayvancılık sektörüne yeni bir dinamizm kazandıracak olan OSB ayrıca tarımsal üretiminde yeniden planlanması ile çiftçiler içinde yeni bir fırsat kapısı olacaktır. Halen atıl durumda olan hazine arazileri başta olmak üzere, kurumlara ait arazilerin ve çeşitli nedenlerle ekim yapılmayan tapulu alanların yeni bir planlama ile sulu ve susuz alanlara göre ürün desen haritası çıkarılarak tüm bu alanların da değerlendirilmesi planlanmakta ve hem köylü üreticiler hem de arazi sahiplerinin ekonomik gelir seviyesinin de yükseltilmesi mümkün olacaktır"ifadelerini kullandı.

"Sektörün çok daha ciddi boyutlarda ekonomik değer üretmesi muhtemel olacaktır"

Besi OSB'nin yer seçim çalışmaları çok uzun ve titiz bir çalışma belirlendiğine de değinin Yırık," Elazığ bölgesinde en fazla besi çiftliklerinin bulunduğu ve dağınık olmaları nedeniyle çevresel tehdit konumunda olan tüm bu çiftlikler ve ahırlar tek bir merkezde toplanmaktadır. Atık su, drenaj, arıtma, çevresel etkilerin en aza indirilmesi için atıkların değerlendirilmesi gibi çok geniş bir yelpazede konu değerlendirilmiştir. OSB'de yer almak isteyen mevcut üreticiler ile sektöre yeni girecek olan müteşebbisler için başta TKDK destekleri olmak üzere tüm devlet desteklerinden istifade etmeleri için Elazığ TSO Proje ve Yatırım Destek Ofisi devrede olacaktır. Yine Elazığ'da OSB'lerde yapılacak yatırımların teşviklerde 6. Bölge desteklerinden istifade edecek olması girişimciler için çok değerli bir fırsat olacak ve bölge için müteşebbislerin yoğun bir ilgisi beklenmektedir.Besi OSB ile tarım ve hayvancılık sektörlerinin müşterek yeni bir gelişim sürecine girmesi ve bugüne kadar ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılık sektörleri ile öne çıkan Elazığ'da sektörün çok daha ciddi boyutlarda ekonomik değer üretmesi muhtemel olacaktır. Atıl durumdaki tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması, bölgenin atıkları ile enerji üretimi, seracılık faaliyetleri ve gübre ile yem üretimi bölgenin tam bir entegre üretim merkezi haline gelmesine vesile olacaktır. Bölgenin yaklaşık iki yıl süren bu yapılanma sürecinde her bir ayrıntı profesyonelce masaya yatırılarak tüm süreçler bütüncül bir yaklaşımla ele alınmıştır. Kurucu ortaklar, sektör temsilcileri, şehrin tüm paydaşları ve dinamikleri sürecin her aşamasında yer almış ve katımları ile değer üretmişlerdir. Ortaya çıkan projeler ve süreçler büyük bir heyecan ile başlatılmış, Tarım ve Orman Bakanlığımızın çok büyük destekleriyle şekillenmeye başlamıştır. 2021 yılı sonu veya 2022 yılı ilk yarısı itibarı ile işletmelerimiz yerini almaya başlayacak ve hem ilimiz hem de ülkemiz ekonomisine değer üretilmeye başlayacaktır"diyerek sözlerini tamamladı. - ELAZIĞ

Vali Erkaya Yırık: Besi OSB, bölgenin tam bir entegre üretim merkezi haline gelmesine vesile olacak

Organize Sanayi Bölgesi, Elazığ, Tarım, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Erkaya Yırık: 'Besi OSB, bölgenin tam bir entegre üretim merkezi haline gelmesine vesile olacak' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Katil koca ifadesiyle tüyler ürpertti: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum Katil koca ifadesiyle tüyler ürpertti: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum Tırmanmak istediği demir korkuluklar 8 yaşındaki Çağan'ı canından etti Tırmanmak istediği demir korkuluklar 8 yaşındaki Çağan'ı canından etti Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı CHP'li vekil TBMM'deki odasına CHP'li vekil TBMM'deki odasına "128 milyar dolar nerede?" pankartı astı! İndirmek için itfaiye müdahale etti Her şey taksideki müşterisinin öksürmesiyle başladı! Koronavirüs olmaktan korkunca yüzünü bu hale getirdi Her şey taksideki müşterisinin öksürmesiyle başladı! Koronavirüs olmaktan korkunca yüzünü bu hale getirdi Ekrem İmamoğlu ile babasının Ekrem İmamoğlu ile babasının "dolandırıcılık" iddiasıyla yargılandığı davaya ret kararı Koronavirüs hastalarında yeni belirti: Pıhtı atmasına bağlı unutkanlık yaşanmaya başladı Koronavirüs hastalarında yeni belirti: Pıhtı atmasına bağlı unutkanlık yaşanmaya başladı

Son Dakika Haberleri
15:54 Katil koca ifadesiyle tüyler ürpertti: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum
15:51 Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti
15:46 Tırmanmak istediği demir korkuluklar 8 yaşındaki Çağan'ı canından etti
15:36 Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı
15:32 İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
15:29 Taksi şoförünün üzerine aracını sürerek dehşeti yaşattığı kadın, kız kardeşi çıktı
15:26 CHP'li vekil TBMM'deki odasına "128 milyar dolar nerede?" pankartı astı! İndirmek için itfaiye müdahale etti
15:18 Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu
14:52 Eski Başbakanlardan Yıldırım Akbulut son yolculuğuna uğurlandı
14:50 Neymar da eski Fenerbahçeli Max Kruse'ye özendi: Futbol yüzünden pokere vakit ayıramıyorum
"Karım beni dövüyor" diyerek Esra Erol'dan yardım isteyen Muammer Güzel'e müjdeli haber Tanzanya'dan geldi         
15:59
Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti         
15:51
Kuyumcuya Kuyumcuya "Hakkını helal et" deyip çaldığı bileziklerle kaçtı         
15:42
Fenerbahçe Opet, vaka sayısının 12'ye yükselmesi sebebiyle Vakıfbank maçına çıkamıyor Fenerbahçe Opet, vaka sayısının 12'ye yükselmesi sebebiyle Vakıfbank maçına çıkamıyor         
15:35
Taksi şoförünün üzerine aracını sürerek dehşeti yaşattığı kadın, kız kardeşi çıktı Taksi şoförünün üzerine aracını sürerek dehşeti yaşattığı kadın, kız kardeşi çıktı         
15:30
Aysun Kayacı, Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu         
15:19
Cengiz'in istifasıyla ilgili bomba iddia! Kulüpler Birliği'nde Ali Koç ve Mustafa Cengiz kavga etti Cengiz'in istifasıyla ilgili bomba iddia! Kulüpler Birliği'nde Ali Koç ve Mustafa Cengiz kavga etti         
15:03
Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu         
14:10
Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı         
13:59
Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına "savaş boyası" sürdüler         
13:49
Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici         
13:33
Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor         
11:52
Vakko Holding, moda ve yaşam tarzı markası Yargıcı'yı satın alıyor Vakko Holding, moda ve yaşam tarzı markası Yargıcı'yı satın alıyor         
11:35
Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık!         
10:59
Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum         
10:20
Hiç gitmediği İstanbul'dan trafik cezası yedi asıl şoku mahkemeden gelen yanıtla yaşadı Hiç gitmediği İstanbul'dan trafik cezası yedi asıl şoku mahkemeden gelen yanıtla yaşadı         
09:50
Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2021 16:04:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Erkaya Yırık: "Besi OSB, bölgenin tam bir entegre üretim merkezi haline gelmesine vesile olacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei