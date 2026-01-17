Vali Gül, Atlas Çağlayan\'ın Ailesine Başsağlığı Ziyareti

İstanbul Valisi Davut Gül, Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan (17) 'ın ailesini ziyaret etti. Gül "Başsağlığı dileklerimiz ilettik. Hepimiz çok üzgünüz. Adli süreç devam ediyor. Başsağlığına geldik. Bunun ötesinde söyleyeceğimiz her şey ailenin acısını daha da derinleştirecek hem de olayı magazinleştirme niyetimiz de yok. Ciddi bir olay, acı bir olay" dedi.

Atlas Çağlayan'ın ailesini Güngören'deki evinde ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül "Başsağlığı dileklerimiz ilettik. Hepimiz çok üzgünüz. Adli süreç devam ediyor. Başsağlığına geldik. Bunun ötesinde söyleyeceğimiz her şey ailenin acısını daha da derinleştirecek hem de olayı magazinleştirme niyetimiz de yok. Ciddi bir olay, acı bir olay. Dolayısıyla o ona bunu dedi, bu buna bunu dedi.. Bunların kimseye faydası da yok. Emniyetimiz adliyemiz süreci kararlılıkla devam ettiriyor. Suçluların hak ettikleri cezaya çarptırılmalarıyla ilgili de sürecin sonunda hep birlikte göreceğiz" dedi.