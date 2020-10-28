Vali Günaydın: "2020 sonuna kadar Erciyes'te 5 milyon ağaç dikmeyi hedefliyoruz" - Son Dakika

Vali Günaydın: "2020 sonuna kadar Erciyes'te 5 milyon ağaç dikmeyi hedefliyoruz"

28.10.2020 15:34
Vali Günaydın:

Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile düzenlenen çelenk koyma töreninin ardından Erciyes Dağı'nda ağaç dikme etkinliğine katılan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "2020 sonuna kadar Erciyes'te 5 milyon ağaç dikmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile düzenlenen çelenk koyma töreninin ardından Erciyes Dağı'nda ağaç dikme etkinliğine katılan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "2020 sonuna kadar Erciyes'te 5 milyon ağaç dikmeyi hedefliyoruz" dedi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen çelenk koyma törenine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs ve Garnizon Komutanı Aziz Adalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen çelenk koyma törenine katılan protokol üyeleri daha sonra Erciyes Dağı'nda düzenlenen ağaç dikme etkinliğine katıldı.

Kayseri'de ağaçlık alanların toplam alanın yüzde 10'u olduğunu söyleyen Vali Günaydın, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 23. Yıl dönümünü kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Bugün aynı zaman da Mevlid Kandili bütün vatandaşlarımızın, milletimizin, İslam aleminin Mevlid Kandilini tebrik ediyorum. Bugün aynı zamanda, Erciyes'te ağaç dikiyoruz. İnşallah bundan sonra her yıl 28 Ekim'de orman teşkilatımız ile burayı ağaçlandırmaya çalışalım, buradaki orman varlığımızı arttıralım. Burada yol kenarı ağaçlandırma projesi yürütüyoruz ve bu kapsamda da 132 bin tane fidan dikeceğiz. Bunların da birçoğu görmüş olduğunuz boylu fidanlar. Şimdiye kadar Erciyes'te ciddi sayıda fidan dikildi. Yaklaşık 4 milyon 600 bin civarında buraya fidan diktik. İnşallah 2020 yılı içerisinde bu 132 binin üzerini tamamlayarak 400 - 450 bine çıkaracağız, arttırabildiğimiz kadar arttıracağız ve inşallah 2020 yılı sonu itibari ile Erciyes Dağı'nda dikmiş olduğumuz ağaç sayısını 5 milyonun üzerine çıkaracağız. Bunu yeterli görmüyoruz çünkü Kayserimizde orman varlığı, toplam alanın yüzde 10'u civarında. Ülke ortalamasında gerilerde olduğumuzu görüyoruz. Biz bunu süratle kapatmak istiyoruz ve bunun için orman teşkilatımız çalışıyor. 11 Kasım'da da törenimiz var. O zaman da ağaçlandırma için burada olacağız. Tüm fırsatları değerlendireceğiz. Kayserimizdeki orman varlığını da Türkiye ortalamasına yaklaştırıp, daha sonra da üzerine çıkartmaya çalışacağız. Tekrar Cumhuriyet Bayramımızı ve Mevlid Kandilimizi tebrik ediyorum" dedi.

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs ve Garnizon Komutanı Aziz Adalı ise, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı canı gönülden kutluyorum. Allah bir daha bu ülkeye ne İstiklal Marşı yazdırsın, ne de böyle bayramlara muhtaç etsin. Atatürk ve silah arkadaşlarına, gazilere ve şehitlere minnetlerimizi sunuyoruz. Hepsinin mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da ağaçlandırmadaki eksiklerin farkında olduklarını söyleyerek, "Burada malum 28 Ekim çelenk koyma töreninden sonra direkt Erciyes'e yöneldik ve ağaç dikme kampanyasını sürdürmeye başladık. Erciyesimizin ağaç yönünden arzu ettiğimiz yönde olmadığının farkındayız. Orman bölge müdürlüğümüz de yakinen takip ediyor. Su anda da Develi ile Kayseri arasındaki anayolumuzun iki tarafında yapılan bu önemli ve anlamlı çalışmayla bu alandaki eksiğimizi giderme yönünde gayret gösteriyoruz. Her şeyden önce Cumhuriyetimizin 97. yıldönümünü tebrik ediyorum. Daha nice 2023'lere ve daha nice yüzyıllara ulaşsın diye dua ve temenni de bulunuyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyor, rahmetle anıyoruz. El ele gönül gönüle diyoruz, durmak yok ağaç dikmeye devam diyoruz" dedi. - KAYSERİ

Vali Günaydın: 2020 sonuna kadar Erciyes'te 5 milyon ağaç dikmeyi hedefliyoruz
Vali Günaydın: 2020 sonuna kadar Erciyes'te 5 milyon ağaç dikmeyi hedefliyoruz
Vali Günaydın: 2020 sonuna kadar Erciyes'te 5 milyon ağaç dikmeyi hedefliyoruz
Vali Günaydın: 2020 sonuna kadar Erciyes'te 5 milyon ağaç dikmeyi hedefliyoruz

29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 Ekim, Kayseri, Erciyes, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Günaydın: '2020 sonuna kadar Erciyes'te 5 milyon ağaç dikmeyi hedefliyoruz' - Son Dakika

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