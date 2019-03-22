Vali Gündüzöz Malazgirt'te

MUŞ (İHA) – Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Malazgirt ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunarak, muhtarlarla bir araya geldi.

MUŞ (İHA) – Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Malazgirt ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunarak, muhtarlarla bir araya geldi.



Malazgirt Kültür Merkezinde yapılan toplantıya Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz'ün yanı sıra Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, Muş İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehmuz Yentur, Malazgirt Jandarma Komutanı Samet Tonga, Malazgirt İlçe Emniyet Müdürü İlker Eşki ile merkez ve köy muhtarları katıldı. Toplantıda konuşan Vali Gündüzöz, muhtarların vatandaşın sıkıntılarını anlatacağı, devlet ile vatandaş arasında işbirliği ve köprüyü kuracak kişi olduğunu söyledi. Bazı köylerinde altyapısında ve köy yollarında bir takım sıkıntılar bulunduğunu belirten Gündüzöz, "Allah nasip ederse, bu yıl içerinde Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz (KÖYDES) ile köylerimizdeki sıkıntıları gidereceğiz" dedi.



Önümüzde bir yerel seçim olduğunu hatırlatan Gündüzöz, "Bizler Cumhurbaşkanın temsilcileri olarak, seçimlerin barış içinde, huzur içinde geçmesi için elimizden gelen gayretleri sarf edeceğiz. Sevgili muhtarlarım; bugüne kadar yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Seçimde tekrar aday olan muhtarlara başarılar dilerim. Yolunuz açık olsun. Önümüzdeki yerel seçimlerin barış ve huzur içinde geçmesini diler, hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.



Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, toplantının ardından Malazgirt Kaymakamlığı tarafından açılan ilçenin tek radyosu olan Malazgirt 107,1 FM'mi ziyaret etti. Vali Gündüzöz ve berberindeki heyet, Malazgirt Belediyesi ziyaret ettikten sonra Bulanık ilçesine geçti. - MUŞ

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