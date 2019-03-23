Son Dakika Haberleri: Vali Gündüzöz Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Vali Gündüzöz Muhtarlarla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Bulanık ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Gündüzöz Muhtarlarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Muş Valisi İlker Gündüzöz, Bulanık ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Gündüzöz, muhtarların köylerde devleti temsil ettiğini söyledi.

Muhtarların belli zamanlarda yurt dışına gönderildiğini anımsatan Gündüzöz, "Sizler devletimizin kılcal damarısınız. KÖYDES projesi kapsamında Muş'un bütün köylerinde içme suyu, altyapı ve yol sorunlarını çözeceğiz. 'Her Köye Bir Şantiye' projesi kapsamında susuz ve yolsuz hiçbir köyümüz kalmayacak. Köylerde hizmetlerimizi yerine getirebilmek için seferber olacağız." dedi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan da Bulanık'a yapılan yatırımlar ve projeler hakkında bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:43 Kaynak: AA

İlker Gündüzöz, Bulanık, Muş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet Bahçeli, Erken Seçim Sorusuna Net Yanıt Verdi Canlı Yayında Skandal Sözler: Kuran-ı Kerim'de İsmet İnönü'yle İlgili Ayet Var Genel Müdürlük Hayali 500 Bin Lirasına Mal Oldu Kendi İşinin Patronu Oldu, Şimdi Avrupa'ya Tül Perde Dikiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 12:32:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Gündüzöz Muhtarlarla Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]