Vali Gürel, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği üyeleriyle buluştu - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Gürel, Safranbolu'daki bir konakta Kaymakam Mehmet Türköz, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, dernek üyeleri Erdinç Sezer, Serhat Şengün ve Mehmet Çetin ile görüştü.

Görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından gerçekleştirilebilecek turizm hamleleri, alternatif turizm çeşitliliği, doğa turizminin kültür turizmine entegre edilerek konaklama süresinin uzatılması gibi konularda fikir alışverişinde bulundu.