Son Dakika Haberleri: Vali Güzeloğlu belediye başkanlarıyla buluştu
Son Dakika Güncel Vali Güzeloğlu belediye başkanlarıyla buluştu

Vali Güzeloğlu belediye başkanlarıyla buluştu

7 saat önce

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır'ın Bağlar, Hani ve Çermik Belediye başkanlarıyla hizmet yolunda istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Vali Güzeloğlu belediye başkanlarıyla buluştu, System.String[]

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır'ın Bağlar, Hani ve Çermik Belediye başkanlarıyla hizmet yolunda istişare toplantısı gerçekleştirdi.


Valilik binasındaki toplantıda Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında yapılacak hizmetlerle ilgili tam koordinasyonla uyum ve işbirliği halinde hareket edilmesi ele alındı. Toplantıya katılan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Vali Güzeloğlu'nun ilçe belediyelerinin desteklenmesine tam destek verdiğini dile getirerek kendisine teşekkür etti. Başkan Beyoğlu, "Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır'ın hak ettiği hizmetleri alabilmesi adına gecesini gündüzüne katarak aşkla ve gayretle çalışıyor. Bugün de bizlerle bir araya gelerek ilçe belediyelerimize olan desteğini ifade etti. Zaten kendisinin himayelerinde uyum içinde hizmet ediyorduk, bundan sonra daha büyük bir koordinasyonla çalışacağız. Kendisine Bağlar'ımız adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Bağlar, Hani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Kıran-5' operasyonu, 179 timin katılımıyla başladı
Uyuyan babasının boğazını keserek öldürdü, sabah karakola gidip teslim oldu Diyarbakır'da babasını öldüren genç, 3 saat cansız bedeninin başında bekledi Amsterdam'da ilk defa hoparlörden okunması beklenen ezan engellendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 02:02:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Güzeloğlu belediye başkanlarıyla buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]