- Vali Hamza Aydoğdu: "Bir insan dünyayı değiştirir" - Son Dakika

- Vali Hamza Aydoğdu: "Bir insan dünyayı değiştirir"

- Vali Hamza Aydoğdu: "Bir insan dünyayı değiştirir" Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray'a atanan 455 öğretmenle 800 yıllık tarihi Sultanhanı Kervansarayında bir araya geldi.

- Vali Hamza Aydoğdu: "Bir insan dünyayı değiştirir"

AKSARAY - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray'a atanan 455 öğretmenle 800 yıllık tarihi Sultanhanı Kervansarayında bir araya geldi. Vali Aydoğdu, "Amacımız, Türkiye'nin geleceğini teminat altına almaktır. Çok samimi bir duygumu söylemek istiyorum ki, bir insan dünyayı değiştirir" dedi.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının açılmasıyla Aksaray'a atanan 455 öğretmen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ile Dünyanın en büyük tarihi Selçuklu Kervansarayı olma özelliğini taşıyan 800 yıllık tarihi Sultanhanı Kervansarayında bir araya geldi. Programda öğretmenlere seslenen Vali Hamza Aydoğdu, "Biz sizi karşılarken de söylemiştik. Sizin buraya atanmanızla birlikte inşallah Aksaray'da yeni bir enerji ve dinamizm olacak. Bizim buradaki tek amacımız şu; İl Milli Eğitim Müdürümüz, vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız belediye başkanlarımızla birlikte Aksaray'ın değerlerini yüceltmek, bir olmak, biz olmak, çocuklarımıza ulaşmak ve çocuklarımızın elinden tutarak, gönlüne girerek hem Aksaray'ın geleceğini hem de Türkiye'nin geleceğini teminat altına almaktır. Bir insan dünyayı da değiştirir, bir şehri de değiştirir, bir ilçeyi de değiştirir. Benim sizden istirhamım, bugünkü aşkınızı ve şevkinizi hiç kaybetmeyin. Biz milli eğitim müdürlüğüyle Aksaray'ın bütün imkanları ile sizin yanınızdayız. Ben buna inanıyorum, milli eğitim müdürümüz de inanıyor, kaymakam arkadaşlarımız da inanıyor, siz de inanın. Aksaray Türkiye'ye rol model olacak. Bunu hep birlikte başaracağız, hep birlikte ikame edeceğiz inşallah" dedi.

Programın ardından öğretmenlerle protokol üyeleri Sultanhanı Kervansarayını gezdi. Öğretmenler Vali Aydoğdu ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Aksaray Valiliği ve Sultanhanı İlçe Belediyesi himayesinde organize edilen programa Vali Aydoğdu'nun yanı sıra Vali Yardımcısı Yasin Ardıç, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Sultanhanı Kaymakamı Hasan Hüseyin Alpaslan, İlçe Belediye Başkanı Fahri Solak da katıldı.

- Vali Hamza Aydoğdu: Bir insan dünyayı değiştirir
- Vali Hamza Aydoğdu: Bir insan dünyayı değiştirir
- Vali Hamza Aydoğdu: Bir insan dünyayı değiştirir
- Vali Hamza Aydoğdu: Bir insan dünyayı değiştirir

Hamza Aydoğdu, Sultanhanı, Aksaray, Atama, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 10:29 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Vali Hamza Aydoğdu: 'Bir insan dünyayı değiştirir' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Alkollü kadın avukat Kuşadası'nı ayağa kaldırdı Otogarda ateşi yüksek çıkıp kusan yaşlı adam, koronavirüs tedirginliğine neden oldu Adana'da katledilen Tuğba'nın annesinin feryatları yürekleri dağladı Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Berna Laçin'den "Her vaka hasta değildir" diyen Fahrettin Koca'ya tepki: Gebelik testi pozitif olan hamile sayılacak mı?
İçişleri Bakanlığı'ndan 2. Lig ekibi Amedspor'a suç duyurusu İçişleri Bakanlığı'ndan 2. Lig ekibi Amedspor'a suç duyurusu         
17:04
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi         
16:37
2 kişi annesinin kucağındaki bebeği kaçırdı, caddedeki kimse yardım etmedi 2 kişi annesinin kucağındaki bebeği kaçırdı, caddedeki kimse yardım etmedi         
16:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu         
15:55
Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller         
15:34
Karın ağrısı değil 5.5 kilo ağırlığında tümör çıktı Karın ağrısı değil 5.5 kilo ağırlığında tümör çıktı         
14:58
Son Dakika! Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki Karabağ'a yoğun bombardımana başladı Son Dakika! Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki Karabağ'a yoğun bombardımana başladı         
14:55
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı         
13:39
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Ahıra giren boz ayılar, ailenin binbir emekle yetiştirdiği 70 koyunu telef etti Ahıra giren boz ayılar, ailenin binbir emekle yetiştirdiği 70 koyunu telef etti         
13:10
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki yaş hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki yaş hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı         
12:14
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Vatandaşın abonelik iptali çilesi e-Devlet ile sona erecek Vatandaşın abonelik iptali çilesi e-Devlet ile sona erecek         
10:58
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 17:12:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Vali Hamza Aydoğdu: "Bir insan dünyayı değiştirir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei