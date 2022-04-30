Vali Kaldırım başkanlığında bayram öncesi trafik değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Vali Kaldırım başkanlığında bayram öncesi trafik değerlendirme toplantısı yapıldı

30.04.2022 13:52
Vali Kaldırım başkanlığında bayram öncesi trafik değerlendirme toplantısı yapıldı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında, bayram tedbirleri ve trafik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında, bayram tedbirleri ve trafik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, emniyet ve jandarma yetkililerinin katıldığı toplantıda, bayram öncesi ve süresince sorumluluk alanlarında yapılan çalışmalar ve hazırlıklarla ilgili brifing verildi.

Vali Kaldırım, kara yollarındaki trafik hareketliliğinin 9 Mayıs'a kadar sürmesini beklediklerini belirterek, "Tüm vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmeleri amacıyla Valilik olarak tüm birimlerimizle önlemlerimizi aldık. Hem önemli bir geçiş noktasında bulunan ilimize gelecek olanlardan hem de ilimizden yola çıkacak ve geçecek olanlardan trafik kurallarına riayet etmelerini ve özellikle emniyet kemerine özel bir önem vermelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgının ardından bu yıl bayramı bayram tadında yaşayabilme imkanı bulacaklarını dile getiren Kaldırım, şunları kaydetti:

"Tedbirler alınınca, bilinçli davranınca herkesin hayatı kolaylaşıyor. Sürücülerimizden hız sınırlarına uymaları, ön ve arka koltukta emniyet kemeri takılması, araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları, şerit ve takip kurallarına riayet etmeleri, konsantrasyonlarının dağılmaması, uykusuzluk ve yorgunluğa karşı mola vererek seyahat etmelerini istiyoruz. Şimdiden Sakaryalı aziz hemşehrilerimiz ile tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Vali Kaldırım, bayram sürecince görev yapacak ekiplere de başarılar diledi.

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Çetin Oktay Kaldırım, Ersin Emiroğlu, Sakarya, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Kaldırım başkanlığında bayram öncesi trafik değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika


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