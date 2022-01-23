Vali Kaldırım karla mücadele çalışmalarını sahada takip etti - Son Dakika

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kent genelindeki karla mücadele ve yol açma çalışmalarını yerinde inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, gün boyu karla mücadele çalışmalarını yerinde takip eden Vali Kaldırım, ilk olarak Akyazı Kaymakamı ve Hendek Kaymakam Vekili Yakup Güney ile Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ile Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü Hendek Bakım İşletme Şefliğini ziyaret ederek yetkililerden brifing aldı.

Kaldırım, ekiplere başarılar diledikten sonra yoğun kar yağışının etkisini gösterdiği mahallelerde yol açma çalışmalarını sürdüren Hendek Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını inceledi, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Buradan Hendek Devlet Hastanesine geçen Kaldırım, sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi, hastalara ve yakınlarına "geçmiş olsun" temennisinde bulunup çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada yaralanan vatandaşları ziyaret eden Kaldırım, hastalara acil şifalar diledi, hastane yönetiminden bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Hendek Grup Amirliğini de ziyaret eden Vali Kaldırım, ekiplerin büyük gayretle yürüttüğü çalışmaları yerinde takip ettiklerini ve sahada olan herkese moral vermek istediklerini belirtti.

Soğuk ve yağışlı havalarda zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve yolculukların ertelenmesi konusunda uyarılarda bulunan Vali Kaldırım, "Ayrıca bu yağışlı ve soğuk kış günlerinde yine dışarıda yaşayan can dostlarımızı da ihmal etmeyelim. Polis, jandarma ve belediyelerimizin ekipleri, bizlere ihtiyacı olan sevimli can dostlarımızın tüm ihtiyaçlarıyla hassasiyetle ilgileniyorlar. Onlara karşı bu gibi koşullarda daha duyarlı olmamız lazım." ifadelerini kullandı.