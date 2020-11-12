Vali Karadeniz, Aigai Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Yunt Dağı bölgesinde, tarihi milattan önce 8'inci yüzyıla kadar uzanan Aigai Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

Vali Karadeniz, Aiol halkı tarafından Batı Anadolu'da kurulan 12 kentten biri olan antik kenti ziyaretinde Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin'den bilgi aldı.

Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Manisa'da göreve başladığından bu yana kentin potansiyellerini harekete geçirmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Kent turizmi açısında oldukça önemli olan Aigai'nin daha fazla desteklenerek cazip bir destinasyon haline getirilmesi gerektiğini kaydeden Karadeniz, şöyle konuştu:

"Bu alanın ziyaret edilme süresini ve ziyaretçi sayısını arttıracak çalışmalar yapılması lazım. Giriş noktasında ziyaretçi dinlenme ve karşılama merkezi hazırlanması gerekiyor. Tüm bunların yapılması için hem kamu kurumlarının yani bizlerin, belediyelerin, Kültür ve Turizm Bakanlığının her türlü desteğini buraya yönlendirmesi gerekiyor. Ancak şunu da biliyoruz ki bu tip kazı alanlarına kamu kaynaklarıyla ne kadar destek versek destekleyelim onu ayağa kaldıran, tanıtan daha fazla ziyaretçi ile buluşmasını sağlayan profesyonel anlamda sponsorluklar. Bunun en güzel örneğini Şanlıurfa'da Göbeklitepe. Oraya ülkemizdeki büyük bir medya grubu sponsor oldu. Hem reklamını yaptı hem de çalışmalarını destekledi. Bu sayede Göbeklitepe'nin tanınırlığı ve ziyaretçi sayısı çok arttı."

Aigai Antik Kenti'nde yapılacak çalışmaları 4 ana başlıkta gündemlerine alacaklarını dile getiren Karadeniz, şunları kaydetti:

"Bir defa buraya ziyaretin sağlıklı yapılabilmesi için ana unsurlar var. Birincisi burası kolay ulaşılabilir olacak. İkincisi buraya gelen ziyaretçiler geldiklerinde temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yerler olacak. Üçüncüsü ziyaretçiler, geldiklerinde ziyaret ettikleri noktada aradıklarını bulabilecekler. Bu üç ana başlık olmazsa olmaz ama biz buna 4. bir başlık ekleyip gelenlerin burada harcama yaparak ayrılmalarını sağlamak. Yani bu noktada mal ve hizmet sunmak gerekiyor. Bu dört başlığı el alan çalışmaları burada yapmak durumundayız."