Vali Karaloğlu Dicle'de değerlendirme toplantısına katıldı - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Dicle ilçesine gelerek bir dizi temas ve incelemelerde bulundu.

Vali Karaloğlu ilk olarak Dicle Kaymakamlığını ziyaret etti. Daha sonra ilçede yapılan ve yapılması planlanan proje ve çalışmaları yerinde inceleyen Vali Karaloğlu ve beraberindeki protokol üyeleri ardından Dicle Belediyesini ziyaret etti. Belediyede Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören ile bir süre görüşen Vali Karaloğlu, ilçede esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla da sohbet etti.

Daha sonra Dicle Halk Eğitimi Merkezine geçen Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, sınıfları gezerek verilen eğitimi yerinde inceleyip, kursiyerlerle sohbet etti. Vali Karaloğlu gün boyu temaslarda bulunduğu Dicle'de ilçe değerlendirme toplantısına katıldı. Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda gerçekleşen değerlendirme toplantısına Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören, ilçe ve il protokol üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Değerlendirme toplantısında Dicle'nin sorun ve ihtiyaçları masaya yatırılırken, ilçede yapılan ve yapılacak olan proje ve çalışmalar da değerlendirildi. Toplantıda Kamu kurum ve kuruluş amirleri tarafından ilçeyle ilgili brifing verildi.

Değerlendirme toplantısında konuşan Vali Münir Karaloğlu, "Bugün şehirde esnaf ziyaretlerimiz de oldu. Esnafımız da farklı talepleri oldu. Onları da aldık. Arkadaşlarla değerlendirdik. Bir esnafımızın ilettiği önemli bir talep vardı. İlçenin uzak köyleri var. İnsanlar sabah erken saatlerde özellikle kadınlarımız minibüslerle ilçeye geliyorlar. İlçede kadınlarımızın ihtiyaçlarını giderebilecekleri, çocukları emzirebilecekleri, kendi sosyal ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir mekanın olmayışının büyük bir problem olduğunu bir esnaf arkadaşımız bize iletti. İnşallah Dicle Merkezde bugün arkadaşlar bakacaklar. Belki eski emniyet binamızda Büyükşehir Belediyesinin Kültür Daire'sinin açacağı meslek ve sanat kurslarıyla beraber, bir kadın yaşam merkezimiz oluşabilir. O da ilçenin bir sıkıntısını da gidermiş olur. Yine eğitimle ilgili konular masaya yatırıldı, ihtiyaçlar konuşuldu. Ahmet Cemil Serhatlı Yatılı Bölge Okulunun 4 senedir boş olduğu, kullanılmadığı, oranın bir şekilde değerlendirilmesiyle ilgi talimatlarımız oldu. İnşallah şu anda boş olan bir kamu kaynağını, önümüzdeki dönemde ya yatılı bir Kuran kursu, ya bir gençlik merkezi, her neyse, mutlaka kullanılabilecek bir hale getirmemiz gerekli. Yine baraj bölgesindeki geçmişte barajda çalışanların konaklandığı, daha sonra Jandarmanın kullandığı bir alanı da inşallah Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik Dairesi olarak orayı bir gençlik kampına dönüştürüp, hem ilimizin hem bölgemizin hem de Türkiye'nin diğer bölgelerinden doğu-batı kaynaşması açısından çocuklarımızın gelip kamp yaptığı, inşallah güzel bir gençlik kampına da orayı dönüştürmeyi murat ediyoruz" dedi.

Kanalizasyon altyapısı büyük oranda yenilendi

İlçe merkezindeki kanalizasyon altyapının büyük oranda yenilendiğini ifade eden Vali Karaloğlu şöyle konuştu:

"Değerli arkadaşlar ilçenin altyapı sorunları da var elbette ki, ilçemizin merkezinde kanalizasyon şebekesi büyük oranda yenilenmiş. Ama birkaç mahallede sorun var. Arıtma tesisimiz şu anda ilçemizde yok. Ama proje ihalesi yapıldı. 15 Şubatta da 2 gün önce yer tespiti yapıldı. İnşallah 180 gün içerisinde projesi tamamlanıp iller bankası tarafından 2021 yılı içerisinde arıtma tesisinin ihalesinin yapılması için takiplerimizi sürdüreceğiz. Biz Diyarbakır'ın bütün İlçelerinde arıtma tesisin olmayışını inşallah kısa dönemde çözmek istiyoruz. Artık Dicle'de proje ihalesi yapıldığına göre orda da bir mesafe aldığımız anlamına gelir. Şu anda ilçe merkezimizin en önemli sorunu hem belediye başkanımızın hem muhtarlarımızın, vatandaşın da bize aktardığı içme suyu sorunu. İçme suyuna baktığımızda da ilçe merkezindeki 7 bin 800 nüfusun ihtiyacı saniyede 1 litre su olmasına rağmen, biz ilçeye 32 litre su veriyoruz. Ama yazın 2 günde bir saat su verebiliyoruz. Bunun anlamı şu arkadaşlar, eğer siz nüfusun ihtiyacının 3 katı su verip de 2 günde 1 saat su veriyorsanız, su kullanımında probleminiz var demektir. Bu problemi bu sene mutlaka çözmemiz lazım. Bu şu anlama geliyor. Bizim içme suyu diye, şebekeye verdiğimiz suyu birileri bağında, bostanında, bahçesinde kullanıyor. Arkadaşlar, buradan Dicle'de yaşayan bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Eğer birisi evinde abdest alacak suyu bulamazken, tenceresine koyacak, çorba kaynatacak suyu bulamazken, siz içme suyuyla bağınızı, bostanınızı, tarlanızı suluyorsanız, bu haramdır arkadaşlar. Bu kul hakkıdır, bu haramdır. Bunu kimse yapmasın. Ama bunu biz insanların insafına bırakmayacağız. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan kayıp kaçakla mücadele, diğer taraftan şebekede vanalama ve basınç sistemiyle değişiklikler yaparak inşallah 2021 yazında Dicle'de içme suyu sorunu yaşatmamak istiyoruz. Ama bu sadece bizim istememizle olmaz. Dicle'de yaşayan vatandaşlarımızın özellikle muhtarlarımızın, Belediye Başkanımız zaten bize yardımcı oluyor. Bize yardımcı olması lazım. Biz bu su kullanma kültürünü düzeltemezsek, Dicle Nehrini Dicle ilçesine bağlasak, yine problemi çözemeyiz arkadaşlar. Böyle bir şansımız da yok. Elektrik altyapımız 2020 yılının başında ilçe merkezinde tamamen yeraltına alındı. ve Belediye Başkanımız da, Kaymakam Bey de artık ilçe merkezinde elektrik kesintilerinin nerdeyse yok denecek kadar azaldığını ifade ettiler. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Yani temiz enerji, kesintisiz enerji her şeyin anahtarıdır. İnşallah suda da aynı şeyi sağlayacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımız burada da devam edecek. Yine kırsalda çok önemli 17 milyonluk bir yol ihalemiz yapıldı. Şu anda devam ediyor. Mevsim izin verdiği müddetçe, hemen 17 milyonluk ihalemizi de grup köy yollarımızdan başlayarak inşallah 2021 yılı içerisinde vatandaşımız onun konforunu köylerde de hissetmiş olacak. Yeni merkezde Başkanımızın bizden talep ettiği 6 dönümlük bir alanda güzel bir parkı inşallah 2021 yılı içerisinde bitirip yine Dicleli vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Yine sosyal belediyecilik adına sosyal kart dağıtmaya, kültür faaliyetlerine, gençlik hizmetlerine, kadın dairemizin hizmetlerine de, Dicle'de devam edeceğiz. İnşallah hem vatandaşımızın sosyal yaşantısına, hem de fiziki altyapı noktasında Dicle'ye katkılarımız, bütün kamu kurum ve kuruluşları bölge müdürlükleri, ilçe müdürlükleri, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyemiz el ele inşallah Dicle'nin yaşam kalitesini yükseltme konusunda çabamız devam edecek. Ben bugün toplantımıza katılan bütün arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Aldığımız kararları ilçemize, Dicle İlçemize ve ilçe halkımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum." - DİYARBAKIR