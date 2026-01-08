Vali, Kardan Kız Kulesi Yapan Çocukları Ağırladı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kardan Kız Kulesi maketi inşa ederek sosyal medyada ilgi odağı olan amca ve yeğenleri valilikte ağırladı. Çocukların hayal gücü ve emeğini takdir eden Vali Şimşek, günün anısına Sivasspor forması hediye etti.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Kız Kulesi'ni kardan maket olarak inşa ederek sosyal medyada büyük beğeni toplayan Adem Soylu ve yeğenleri Rasim Soylu, Badesu Soylu, İlyas Şahin, İlker Şahin'i Vali Yılmaz Şimşek, makamında ağırladı. Kız Kulesi manzarası eşliğinde çay içtikleri anları sosyal medyada paylaşılan görüntülerle kısa sürede geniş kitlelere ulaşan çocuklar, hayal güçleri ve emekleriyle takdir topladı. Vali Şimşek, çocuklarla bir süre sohbet ederek kardan yapılan Kız Kulesi'nin ortaya çıkış süreci ve yapım aşamaları hakkında bilgi aldı.

Ortaya konulan emeğin, üretkenliğin ve estetik düşüncenin son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Şimşek, "Çocuklarımızın bu yaşta sanata ve estetiğe ilgi duyması bizleri memnun ediyor. Hayallerinin desteklenmesi, özgüvenlerinin artırılması ve yeteneklerinin geliştirilmesi büyük önem taşıyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak bugün İstanbul'a gidecek olan Adem Soylu ve çocukları tebrik eden Vali Şimşek, kendilerini başarılarından dolayı kutladı. Vali Şimşek, günün anısına çocuklara Sivasspor forması hediye ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. - SİVAS