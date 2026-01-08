Vali, Kardan Kız Kulesi Yapan Çocukları Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Vali, Kardan Kız Kulesi Yapan Çocukları Ağırladı

Vali, Kardan Kız Kulesi Yapan Çocukları Ağırladı
08.01.2026 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Valisi, kardan Kız Kulesi maketi yapan çocukları valilikte ağırlayıp onlara forma hediye etti.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kardan Kız Kulesi maketi inşa ederek sosyal medyada ilgi odağı olan amca ve yeğenleri valilikte ağırladı. Çocukların hayal gücü ve emeğini takdir eden Vali Şimşek, günün anısına Sivasspor forması hediye etti.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Kız Kulesi'ni kardan maket olarak inşa ederek sosyal medyada büyük beğeni toplayan Adem Soylu ve yeğenleri Rasim Soylu, Badesu Soylu, İlyas Şahin, İlker Şahin'i Vali Yılmaz Şimşek, makamında ağırladı. Kız Kulesi manzarası eşliğinde çay içtikleri anları sosyal medyada paylaşılan görüntülerle kısa sürede geniş kitlelere ulaşan çocuklar, hayal güçleri ve emekleriyle takdir topladı. Vali Şimşek, çocuklarla bir süre sohbet ederek kardan yapılan Kız Kulesi'nin ortaya çıkış süreci ve yapım aşamaları hakkında bilgi aldı.

Ortaya konulan emeğin, üretkenliğin ve estetik düşüncenin son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Şimşek, "Çocuklarımızın bu yaşta sanata ve estetiğe ilgi duyması bizleri memnun ediyor. Hayallerinin desteklenmesi, özgüvenlerinin artırılması ve yeteneklerinin geliştirilmesi büyük önem taşıyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak bugün İstanbul'a gidecek olan Adem Soylu ve çocukları tebrik eden Vali Şimşek, kendilerini başarılarından dolayı kutladı. Vali Şimşek, günün anısına çocuklara Sivasspor forması hediye ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kız Kulesi, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali, Kardan Kız Kulesi Yapan Çocukları Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
’Son aşkı’ 65 yaşındaki adama pahalıya patladı 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Radamel Falcao futbola geri döndü İşte yeni takımı Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malezya Başbakanı İbrahim’e Cumhuriyet Nişanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı

18:15
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
17:50
ABB’nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 18:36:03. #7.11#
SON DAKİKA: Vali, Kardan Kız Kulesi Yapan Çocukları Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.