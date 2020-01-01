Vali Köşger 2020 yılını güvenlik güçleriyle birlikte karşıladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Köşger 2020 yılını güvenlik güçleriyle birlikte karşıladı - Son Dakika

Vali Köşger 2020 yılını güvenlik güçleriyle birlikte karşıladı

6 saat önce

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni yılın ilk dakikalarında halkın huzur ve güvenliği için denetimlerini aralıksız olarak sürdüren güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Vali Köşger 2020 yılını güvenlik güçleriyle birlikte karşıladı, System.String[]

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni yılın ilk dakikalarında halkın huzur ve güvenliği için denetimlerini aralıksız olarak sürdüren güvenlik güçlerini ziyaret etti.


2020 yılına görevi başında olan polis ve jandarma ekipleriyle birlikte karşılayan Vali Yavuz Selim Köşger, Muğla Karayolu Aydın Güney Girişi Polis Uygulama Noktasını, İncirliova Karayolu Aydın Batı Girişi Polis Uygulama Noktası, Otoyol Gişeler Girişi Polis Uygulama Noktası ile Umurlu Aydın Girişi Jandarma Uygulama Noktasını ziyaret ederek alınan önlemleri yerinde denetledi. Görev yapan personelin ve kontrol noktasında durdurulan sürücülerin yeni yılını kutlayıp ikramlarda bulunan Vali Köşger'e Jandarma Genel Komutan Yardımcıs Tümgeneral Musa Çitil, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Alay Komutanı J.Kd. Albay Mesut İnan eşlik etti.


2020 yılının sağlık ve huzur getirmesini dileyen Vali Köşger, "Emniyet ve jandarmamız tüm imkanlarıyla ilimiz genelinde vatandaşımızın huzur ve güven içinde yeni yılı idrak etmeleri için teyakkuz halinde olup alınması gereken tüm tedbirleri aldılar. Gecelerini gündüzlerine katarak bütün iklim koşullarında vazife yapan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizin bütün noktalarında olduğu gibi Aydın'ımızda da güvenlik güçlerimiz fedakar ve kahramanca üzerine düşen görevi yaz kış, yılbaşı bayram demeden vazifelerini yapıyorlar. 2020'nin 2019'dan daha iyi bir yıl olması temennisi içerisindeyiz" dedi. - AYDIN

Selim Köşger, Jandarma, Huzur, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aydın'da 45 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 7 kişi yakalandı
Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık? Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız

Son Dakika Haberleri
08:11 Başkentte yangın: 3 ölü (3) - Son Dakika
08:09 2020 YILBAŞI HABERLERİ - Son Dakika
08:04 New York Times Meydanı'nda yeni yıl kutlandı - Son Dakika
08:04 Ankara'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi öldü - Son Dakika
08:00 DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 08:21:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Köşger 2020 yılını güvenlik güçleriyle birlikte karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]