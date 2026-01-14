Vali Kumbuzoğlu Aksaray\'a Veda Etti

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın son kararnamesiyle Vali-Mülkiye Başmüfettişliği'ne atanan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, törenle kente veda etti. Aksaray'daki görevi sona eren Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu için veda töreni yapıldı. Valilikte düzenlenen törende konuşan Kumbuzoğlu, "Yaklaşık 2,5 yıldır Aksaray'da valilik görevini yaptım. Şimdi ise Aksaraylı olarak dönüyorum. Burayı hiçbir zaman unutmayacağım. Buradaki projelerle alakalı elimden geldiğim kadar, hem yüreğimle hem de fili olarak destek vereceğim. Burada tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hakkımı da helal ediyorum" dedi.
