Vali Masatlı, Damal'da incelemelerde bulundu, vatandaşlarla iftar açtı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Damal'da incelemelerde bulundu ve Damal Kaymakamlığının düzenlediği "halkla iftar" programına katılarak, Damallılarla birlikte iftar açtı.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Damal'da incelemelerde bulundu ve Damal Kaymakamlığının düzenlediği "halkla iftar" programına katılarak, Damallılarla birlikte iftar açtı.



Damal Anadolu Lisesinde düzenlenen iftar programına, İlçe Kaymakamı Yasin Yunak, İl Jandarma Komutanı Selçuk Erdem, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İlçe Belediye Başkanı Ergin Önal, Damallı Kanaat Önderleri ve çok sayıda ilçe halkı katıldı.



İlçe halkıyla birlikte iftar açan Vali Masatlı, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi: "Yaklaşık bin yıldır üzerinde yaşadığımız bu toprakları bizlere vatan yapmak için canlarını feda eden, daha öteye gidecek olursak Bedir'den Kerbela'ya, Kerbela'dan Çanakkale'ye ve daha düne kadar bu topraklar için canını veren şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Ramazan ayı, birlik ayıdır. İnsanların birbirini affettiği, aynı duyguları paylaştığı, yardımseverlik anlayışının doruklara ulaştığı bir aydır. Şükür ki bizim dinimiz, insanları bir arada tutan, insanlarımıza aynı duyguları, aynı hisleri yaşatan bir dindir. Biz de bugün Damal ilçemize geldik. Damallı Canlarla birlikte burada Ramazan ayının bir gününü paylaşmak istedik. Aynı dinin mensuplarıyız. Farklılığımız her zaman bizim zenginliğimiz olmuştur. Bizler, bugüne dek olduğu gibi, bundan sonrada tüm bu farklılıklarımızla, ülkemizin daha fazla gelişmesine, daha çok kalkınmasına ve mutlu ve huzurlu yarınlara ulaşmasına gayret edeceğiz ve bu topraklarda birlikte yaşayan insanlar olarak her zaman birliğimize, dirliğimize ve dayanışmamıza önem vereceğiz. Ben, Programda emeği geçen ve katılan herkese teşekkür ediyor, Ramazan ayınızı ve yaklaşan Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum."



Vali Masatlı, programa katılan vatandaşlarla bir süre sohbette bulundu ve tek tek tokalaşarak yolcu etti.



İftar programına katılmak için Damal'a giden Vali Masatlı, ilçe esnafını da ziyaret ederek, esnafa hayırlı işler diledi. Vali Masatlı, İlçe Kaymakamlığını da ziyaret etti. - ARDAHAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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