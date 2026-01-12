Vali Masatlı, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Vali Masatlı, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Vali Masatlı, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı
12.01.2026 15:39
Hatay Valisi Masatlı, 2025'in önemli fotoğraflarını oyladı. 'Yılın Kareleri' oylaması sürüyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Masatlı, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" adlı fotoğrafını seçen Masatlı, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" başlıklı karesini oyladı.

Masatlı, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor" kategorisinde Mustafa Yılmaz'ın "Suda depar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" adlı fotoğrafını tercih etti.

Tüm karelerin birbirinden güzel olduğunu belirten Masatlı, şu değerlendirmede bulundu:

"Bazen insan hayatının doğal tarafını gösterirken bazen de maalesef dünyamızda aslında görmek istemediğimiz acı gerçekleri yansıtmışlar. Bu sene bütün kategorilerde birer fotoğraf tercihinde bulundum ama aslında hepsi çok güzeldi. Bu fotoğrafları çeken başta fotoğrafçı, kameraman arkadaşlarımız olmak üzere bunu haberle birleştiren muhabir arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, hepsini kutluyorum."

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Masatlı, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Vali Masatlı, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
