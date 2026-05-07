Vali Masatlı’dan Osmaniye’ye komşu ziyareti

07.05.2026 09:27
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti’yi makamında ziyaret etti. Hatay İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz’ın da eşlik ettiği görüşmede iki ilin ortak çalışmaları, bölgesel gelişmeler ve asayiş konuları ele alınırken, karşılıklı iş birliği mesajları verildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti’ye nezaket ziyaretinde bulundu. İki komşu ilin yöneticilerini bir araya getiren buluşmada bölgesel konular, ortak projeler ve güvenlik çalışmaları üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Ziyaret, iki şehir arasındaki dayanışma ve iş birliği mesajlarıyla dikkat çekti.

İKİ KOMŞU İLİN YÖNETİCİLERİ BİR ARAYA GELDİ

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti’yi makamında ziyaret ederek bölgesel konular üzerine görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette Hatay İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz da yer aldı. Heyet, Osmaniye Valiliği girişinde karşılanırken samimi görüntüler dikkat çekti.

Gerçekleştirilen görüşmede iki ilin ortak yürüttüğü çalışmalar, kamu hizmetlerinde koordinasyon ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Özellikle komşu iller arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi adına yürütülebilecek projeler konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

BÖLGESEL ASAYİŞ VE ORTAK ÇALIŞMALAR GÖRÜŞÜLDÜ

Ziyaret kapsamında güvenlik ve asayiş konuları da gündeme geldi. Hatay ve Osmaniye’de sürdürülen çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapılırken, kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Görüşmenin, iki şehir arasındaki dayanışma ve kamu kurumları arasındaki güçlü iletişimi pekiştirdiği ifade edildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

