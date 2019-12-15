Vali Memiş, kayak severleri Palandöken'e davet etti - Son Dakika

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Yüksek standartlardaki otelleri, kafeteryaları bünyesinde barındıran Palandöken, yenilenmiş pistleriyle de yerli ve yabancı turistlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Erzurum Valisi Okay Memiş, tüm kayak severleri Palandöken'e davet ettiğini söyledi.



Kış aylarında kayak severlerin vazgeçilmez adresi arasında yer alan Palandöken'de hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Hafta sonu tatilini fırsat bilen binlerce kayak sever, kayakla kaymanın keyfini yaşadı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece, kar kalınlığının ise 55 santimetre olduğu Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen turistler, çeşitli aktiviteler ile de doyasıya eğlendi.



Hafta sonunu kayak yaparak geçiren Erzurum Valisi Okay Memiş ise 6 Aralık Cuma günü Palandöken'de kayak sezonunu konserler ve muhteşem gösterilerle açtıklarını söyledi.



Palandöken'in dünyanın ve Türkiye'nin en değerli pistlerine sahip olduğunu ifade eden Vali Memiş, "Bizzat kayak yapma fırsatı bulduğumuz Palandöken, muhteşem bir tesisleri ve 15 kilometrelik kesintisiz pistleriyle kayak yapılan ender yerlerden biridir" dedi.



Hem profesyonel hem de amatör ve orta seviyedeki kayakçıların rahatlıkla kullanabileceği pist olduğunu ifade eden Vali Memiş, "Pistlerimiz tamamen yenilenerek toplamda 100 kilometrelik pist uzunluğuna ulaştı. Büyükşehir Belediyesi'nin ve otellerin kafeteryalarıyla kış turizmine hazır bir palandöken var. Tüm kayak severleri Palandöken'e davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM