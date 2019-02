Vali Memiş'ten Futbolculara Tatlı Moral

Yoğun kar yağışı altında antrenman yapan Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcuları ziyaret eden Vali Okay Memiş , Demir Grup Sivasspor maçı öncesi sporculara moral verip, baklava ikram etti.Oynanan futboldan memnun olduklarını ifade eden Vali Memiş, "Kulüp başkanımıza, Mehmet Hocamıza ve bütün futbolcularımıza inanıyor, güveniyoruz. Kulübümüz çok güzel futbol oynuyor. Özellikle büyük takımlarla oynadığımız maçlarda sanki 3. sıradaymışız gibi futbol oynadık. Şuan sadece sonuca gitme noktasında küçük eksikliklerimizin olduğunu düşünüyorum" dedi.Erzurumspor'un her zaman yanında olduklarını belirten Vali Memiş, "Sivas maçı öncesi takımımızın yanında olduğumuzu göstermek istedik. Sahamızda daha diri daha çalışkan bir takım göreceğimize inanıyorum. Neredeyse her maçı en az 20 bin taraftarla oynuyoruz. Ben bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Taraftarlarımız müsterih olsunlar. Takımlarına sonuna kadar sahip çıkmaya devam etsinler. Özellikle güzel tezahüratlara devam etsinler. Farklı kişilerin farklı yönlendirmelerine itibar etmesinler. Konuyu faklı noktalara çekmek isteyenlere lütfen itibar etmesinler" diye konuştu.Antrenmanın ardından Vali Memiş, teknik heyete ve futbolculara baklava ikram etti. - ERZURUM