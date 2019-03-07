Son Dakika Haberleri: Vali Memiş'ten İha'ya Ziyaret

Vali Memiş'ten İha'ya Ziyaret

13 dakika önce

Erzurum Valisi Okay Memiş, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğüne iadeyi ziyarette bulundu.

Vali Memiş'ten İha'ya Ziyaret, System.String[]
Erzurum Valisi Okay Memiş, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğüne iadeyi ziyarette bulundu.

İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulunan Vali Memiş, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez'den haber ajansının yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erzurum Bölge Müdürü Türkez, İHA'nın kurulduğu günden buyana önemli işlere imza attığını söyledi.

İhlas Haber Ajansı'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Vali Memiş ise İHA'ya çalışmalarında başarılar diledi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:53 Kaynak: İHA

Okay Memiş, İhlas Haber Ajansı, Erzurum, Güncel
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