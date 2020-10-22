Vali Memiş, toplu taşıma araçlarını denetledi - Son Dakika

Pandemi sürecinde hemen her fırsatta denetimler yapan Erzurum Valisi Okay Memiş, toplu taşıma araçlarını denetledi.

Sürücülere ve yolculara Koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulunan Vali Okay Memiş, "Sizlerin kuralara karşı titiz olmanız bizlerin işini kolaylaştırdı ve vaka sayısında ciddi bir azalış oldu. Rehavete kapılmayacağız ve kesinlikle tedbiri elden bırakmayacağız. Çünkü salgın devam ediyor." dedi. - ERZURUM