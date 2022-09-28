2 bin 300 rakımdaki ekoturizm alanı hizmete açıldı - Son Dakika
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2 bin 300 rakımdaki ekoturizm alanı hizmete açıldı

28.09.2022 18:24

Vali Okay Memiş, açılışta, inanç turizminin önemli duraklarından Abdurrahman Gazi bölgesine yapılan ekoturizm alanının, sevindirici bir hizmet olduğunu söyledi.

Vali Okay Memiş, açılışta, inanç turizminin önemli duraklarından Abdurrahman Gazi bölgesine yapılan ekoturizm alanının, sevindirici bir hizmet olduğunu söyledi.

Yüksek rakımda ağaç yetiştirmenin zorluklarına değinen Memiş, "Biz ormanları dikip buraları güzelleştirdikçe daha fazla otel gelecek. Bu da gençlere daha fazla iş imkanı sağlamak demek. Erzurum'un dünya kenti olmasında, bir ağaç dikmenin şehre kattığı güzelliğin yanında bu kadar önemli sonuçları var." dedi.

Memiş, vatandaşları alandan faydalanmaya davet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise ekoturizm alanının, kent halkına önemli katkılar sağlayacağını, şehirle bitişik bölgeye vatandaşların ilgi göstereceğini belirtti.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay da 193 hektarlık alana sahip ekoturizm sahasının, Abdurrahman Gazi Orman Parkı'na entegre edildiğini anlattı.

Alanının, Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk olduğunu dile getiren Ayatay, bölgede, 7 bin 300 metre yürüyüş yolu, 3 bin 800 metre bisiklet parkuru, 1 seyir terası ve fotoğraf çekim alanı, 30 dinlenme bankı ve yağmur barınağı gibi tesislerin bulunduğunu kaydetti.

Dualarla açılışı gerçekleştirilen alanda katılımcılar, doğa yürüyüşü yaptı.

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Harun Şanlı, Eğitim-Bir Sen 2 No'lu Şube Temsilciliği görevine aday Harun Şanlı, Eğitim-Bir Sen 2 No'lu Şube Temsilciliği görevine aday Erzurum Ticaret Borsası Erzurum Ticaret Borsası
Kaynak: AA

Okay Memiş, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 bin 300 rakımdaki ekoturizm alanı hizmete açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: 2 bin 300 rakımdaki ekoturizm alanı hizmete açıldı - Son Dakika
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