Vali Orhan Tavlı, mermer sektörü temsilcilerini dinledi - Son Dakika

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Mermerciler Derneğini ziyaret ederek sektör temsilcilerini dinledi.
Vali Tavlı'yı ziyarette Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.
Ercan, sektör temsilcilerinin yürüttüğü çalışmalar hakkında Tavlı'ya bilgi verdi.
Türkiye mermer üretiminin yaklaşık yüzde 20'sinin gerçekleştirildiği Muğla'daki mermer fabrikalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında alınan tedbirleri aktaran Ercan, üretimin devam ettiğini kaydetti.
Mermer sektörü temsilcilerinin Ticaret Bakanlığının desteklemeleriyle çok fazla sıkıntı yaşamadıklarını belirten Ercan, iş yerlerinde gerekli tedbirleri alarak çalışanların salgından etkilenmemesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.
- Kaynak: AA
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