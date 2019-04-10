Son Dakika Haberleri: Vali Pehlivan, Avm Esnafını Ziyaret Etti

Vali Pehlivan, Avm Esnafını Ziyaret Etti

43 dakika önce

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt AVM esnaflarını ziyaret etti.

Vali Pehlivan, Avm Esnafını Ziyaret Etti, System.String[]
Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt AVM esnaflarını ziyaret etti.

Genç Osman Mahallesi Akşemseddin Caddesi üzerinde bulunan iş hanındaki işletmeleri dolaşan Vali Pehlivan esnaflar ile çeşitli konularda hasbihalde bulundu, iş hanı yöneticisi Adnan Sanduk'dan bilgiler aldı.

Ziyareti sırasında vatandaşlarla da görüşen Vali Pehlivan iş yeri sahiplerine hayırlı işler temennisinde bulundu. - BAYBURT
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:09 Kaynak: İHA
Genç, Hamza Pehlivan, Bayburt, Güncel
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