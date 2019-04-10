Vali Pehlivan, Avm Esnafını Ziyaret Etti

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt AVM esnaflarını ziyaret etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt AVM esnaflarını ziyaret etti.



Genç Osman Mahallesi Akşemseddin Caddesi üzerinde bulunan iş hanındaki işletmeleri dolaşan Vali Pehlivan esnaflar ile çeşitli konularda hasbihalde bulundu, iş hanı yöneticisi Adnan Sanduk'dan bilgiler aldı.



Ziyareti sırasında vatandaşlarla da görüşen Vali Pehlivan iş yeri sahiplerine hayırlı işler temennisinde bulundu. - BAYBURT

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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