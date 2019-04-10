Vali Pehlivan, Avm Esnafını Ziyaret Etti
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Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt AVM esnaflarını ziyaret etti.
Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt AVM esnaflarını ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:09 Kaynak: İHA
Genç Osman Mahallesi Akşemseddin Caddesi üzerinde bulunan iş hanındaki işletmeleri dolaşan Vali Pehlivan esnaflar ile çeşitli konularda hasbihalde bulundu, iş hanı yöneticisi Adnan Sanduk'dan bilgiler aldı.
Ziyareti sırasında vatandaşlarla da görüşen Vali Pehlivan iş yeri sahiplerine hayırlı işler temennisinde bulundu. - BAYBURT
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