Son Dakika Haberleri: Vali Pehlivan, İl Özel İdaresi Saha Personeli ve Vatandaşlarla Biraraya Geldi

Vali Pehlivan, İl Özel İdaresi Saha Personeli ve Vatandaşlarla Biraraya Geldi

1 saat önce

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt İl Özel İdare Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

Vali Pehlivan, İl Özel İdaresi Saha Personeli ve Vatandaşlarla Biraraya Geldi, System.String[]
Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt İl Özel İdare Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

Son günlerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yoğun mesai içinde bulunan ekiplere özverili gayretleri dolayısıyla teşekkür eden Vali Pehlivan, vatandaşlarımızın ulaşım güvenliğini sağlamak adına yapılan çalışmaların azami hassasiyet ve titizlikle devam ettirilmesini istedi.

Vali Pehlivan, "Yöneticisinden arazideki işçisine kadar hepimiz vatandaşlarımıza hizmet götürmek, onların daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak adına ulaşımından kanalizasyonuna, içme suyundan yol yapımına, karla mücadeleye kadar birçok işi birlikte yürütüyoruz. Tüm saha personelimize çalışmalarında üstün başarı ve kolaylıklar diliyorum. Vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Pehlivan İl Özel İdare çalışmalarına ilişkin değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunmasının ardından tamir bakım atölyelerinde incelemelerde bulundu.

Vali Ali Hamza Pehlivan'a, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Ensar Yerlikaya eşlik etti.

"Vatandaşlarla buluşma" toplantıları devam ediyor

Vatandaşlarımızın sorun, talep ve önerilerini doğrudan dile getirebilmelerine imkan vermek ve çözüm üretmek amacıyla Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirilen 'Halk Günü' toplantıları devam ediyor.

Her hafta Salı günü yapılan toplantılara katılan vatandaşların talepleri Vali Pehlivan tarafından birebir dinlenerek çözüm üretiliyor, ilgili kurumlara gerekli çalışma, iş ve işlemlerin yerine getirilmesi için talimatlar veriliyor. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:41 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşlar, Emniyet Girişinde Palu Ailesi ve Damat Tuncer Ustael'e Linç Girişiminde Bulundu Kurtlar Vadisi Oyuncusu, Dolandırıcılık Çetesinin Lideri Çıktı

Çavuşoğlu: Patriot İçin ABD'yle Anlaşabiliriz Ama S-400 Konusunda Dayatma Olursa Olmaz Son Dakika! Binali Yıldırım'dan İstifa Açıklaması: Seçime Girenler Görevi Bıraksın, Biz de İstifa Edelim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 12:46:41. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Pehlivan, İl Özel İdaresi Saha Personeli ve Vatandaşlarla Biraraya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]