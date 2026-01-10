Vali Şahin'den '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve İdareciler Günü' mesajı - Son Dakika
Vali Şahin'den '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve İdareciler Günü' mesajı

10.01.2026 09:29
Kilis Valisi Tahir Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gazeteciliğin, çağın en dinamik ve müstesna mesleklerinden biri olduğunu belirten Vali Şahin, basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu vurguladı. Gazetecilerin kamuoyunun sesi ve vicdanı olduğunu ifade eden Şahin, basın mensuplarının zor şartlar altında büyük bir özveriyle görev yaptığını kaydetti. Vali Şahin mesajında, gazetecilerin tarafsızlık, doğruluk, objektiflik ve kişilik haklarına saygı ilkeleri doğrultusunda vatandaşların doğru ve eksiksiz bilgiye zamanında ulaşmasını sağladığını belirterek, bu yönüyle önemli bir kamu hizmeti yürüttüklerini dile getirdi. Şahin, şehrin sorunlarıyla yakından ilgilenerek çözümüne katkı sunan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Tahir Şahin, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında ise Mülki İdare Amirliğinin devlet geleneğinin en köklü ve önemli yapı taşlarından biri olduğunu ifade etti. Mülki idare amirlerinin görev yaptıkları her yerde büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Şahin, devletin otoritesiyle birlikte şefkatini de temsil ettiklerini vurguladı. Vatandaşların sorun, istek ve ihtiyaçlarını tespit ederek çözüm üreten mülki idare amirlerinin, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda önemli roller üstlendiğini kaydeden Şahin, demokrasinin yerleşmesine de büyük katkı sunduklarını ifade etti.

Vali Şahin, başta valiler, vali yardımcıları ve kaymakamlar olmak üzere tüm mülki idare amirlerinin 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutlayarak, görevi başında şehit olan ve hayatını kaybeden idarecilere Allah'tan rahmet, görevdeki idarecilere ise başarı ve kolaylıklar diledi. - KİLİS

Kaynak: İHA

