Kilis Valisi Tahir Şahin, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' kapsamında gazetecilerle buluştu.
Kilis Valisi Tahir Şahin, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kilis Polisevinde düzenlenen programda gazetecilere hitap eden Vali Şahin, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Trabzon Valiliğine atanan Şahin, Kilis'te görev yaptığı süre boyunca basın mensuplarının kentin tanıtımına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.
Gazeteciler de Vali Şahin'e teşekkür ederek, yeni görevinde başarı temennisinde bulundu. - KİLİS
Son Dakika › Yerel › Vali Şahin'den Gazetecilere Kutlama - Son Dakika
